Jeremy Clarkson deelt zorgwekkend gezondheidsnieuws

Wie Jeremy Clarkson kent, weet dat de Brit normaal gesproken liever praat over auto's, tractoren, zijn genialiteit of de incompetentie van zijn ex collega's dan over zijn eigen gezondheid. Toch krijgt het nieuwe seizoen van Clarkson's Farm een veel serieuzere lading dan kijkers waarschijnlijk hadden verwacht. De voormalige Top Gear-presentator heeft namelijk bekendgemaakt dat bij hem kanker is vastgesteld.

Moeilijk seizoen

Clarkson maakt het nieuws bekend in de nieuwste afleveringen van Clarkson's Farm, die vannacht in première gingen op Amazon Prime Video. Daar vertelt de 66-jarige presentator aan Charlie Ireland en Kaleb Cooper dat artsen in mei een agressieve vorm van kanker bij hem hebben vastgesteld. Volgens de oud Top Gear en Grand Tour presentator werd de ziekte gelukkig in een zeer vroeg stadium ontdekt. Dat biedt perspectief, al laat Jeremy er geen twijfel over bestaan dat hij een zware periode tegemoet gaat.

In de afleveringen is ook te zien hoe Clarkson in het ziekenhuis wordt behandeld. Daarbij vertelt hij dat een deel van de behandeling niet volgens plan is verlopen. "Ik zal hier nog een tijdje zijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren", zegt hij in de serie.

Meer dan alleen een boerderijprogramma

Dat Clarkson's Farm allang meer is dan gewoon een programma over landbouw, hoeven we jullie natuurlijk niet meer uit te leggen. Wat begon als gewoon een televisieproject over een voormalige Top Gear-presentator met een veel te grote Lamborghini tractor groeide uit tot een van de populairste series van dit moment. Niet alleen dankzij Clarksons ongekend droge humor en geweldige presentatie skills, maar ook door de inmiddels iconische cast bestaande uit Kaleb, Charlie en de rest van de Diddly Squat-squad. Juist daarom zullen de nieuwe afleveringen voor veel kijkers een stuk harder binnenkomen dan normaal.

Clarkson praat in de serie opvallend open over zijn gezondheid en de onzekerheid die daarbij komt kijken. Sterker nog, hij noemt zelfs de mogelijkheid dat hij een eventueel zesde seizoen misschien niet meer zal meemaken. Dat zijn woorden die je niet snel verwacht van een man die jarenlang deed alsof hij zowel natuurwetten als gezond verstand slechts als optie zag.

Gezondheidsproblemen stapelen zich op

De kankerdiagnose komt niet zomaar uit de lucht vallen. Twee jaar geleden moest Clarkson al een medische ingreep aan zijn hart ondergaan nadat zijn gezondheid plotseling achteruitging. Destijds verklaarde hij dat artsen zich ernstige zorgen maakten over zijn toestand. Voorlopig lijkt Clarkson in ieder geval vastbesloten om door te gaan.

Namens de gehele Autoblog redactie, wensen we hem veel sterkte toe.

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