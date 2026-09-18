Jeremy Clarkson verkoopt The Grand Tour-auto’s, waaronder zijn allerlaatste

Het The Grand Tour-avontuur van Clarkson, May en Hammond is tot een einde gekomen. Terwijl Jeremy Clarkson zich nu bezighoudt met koeien, oogsten en bier brouwen, maakt hij ruimte in zijn autocollectie. Hij veilt nu drie van zijn bekende auto’s uit de televisieserie!

Nadat hij eerder al afscheid nam van een Alfa Romeo 75 en een RS4 gaat de verkoop nu verder. In de video hieronder geeft Clarkson tekst en uitleg bij zijn veilingitems. Ik zal je hier met tekst een wat uitgebreidere versie van dat verhaal geven.

Waarom doet Clarkson deze auto’s weg?

Veilinghuis Iconic Auctioneers heeft de eer om de nieuwe eigenaren van de Clarkson-auto's te vinden. De veilingmeesters leggen uit waarom Clarkson deze drie auto's weg doet: “Net als bij de andere auto's in deze bijzondere collectie, zal de reden duidelijk worden in het komende seizoen van Clarkson's Farm. Dat verhaal laten we aan Jeremy over.’’ Ik vrees dat het wat met zijn gezondheid te maken heeft. De auto’s worden trouwens aangeboden zonder minimumprijs. De hoogste bieder krijgt dus ook echt de auto. De veiling is op 14 en 15 november in Birmigham bij de Classic Motor Show in de NEC.

Lincoln Continental Mark V

Deze 5,8 meter lange Amerikaanse sloep schitterde in The Grand Tour Presents: Lochdown (seizoen 4, aflevering 3, juli 2021). In deze Schotse roadtrip zochten Clarkson, Hammond en May uit waarom gigantische Amerikaanse auto's uit de jaren 70 nooit voet aan wal kregen in Europa. Clarkson koos deze Lincoln in de kleur Wedgwood Blue omdat hij zich herinnerde hoe hij als kind gefascineerd keek naar Lincolns in series als Dallas, Cannon en Charlie's Angels, en zich afvroeg waarom zijn eigen familie genoegen moest nemen met een eenvoudige Ford Cortina.

Onder de motorkap ligt een 6,6-liter V8. Omdat Clarkson de standaard 170 pk wat magertjes vond, liet hij tijdens de opnames een lachgasinjectiesysteem installeren. Hoewel het systeem destijds niet optimaal werkte door het ontbreken van aanvullende modificaties, is de NOS-uitrusting nog altijd aanwezig in de auto. Het interieur herbergt nog steeds de authentieke Cartier-klok in het dashboard waar Jeremy zo van gecharmeerd was, evenals de doedelzak in de kofferbak. De auto heeft recent onderhoud gehad en een geldige APK tot augustus 2027. Meer informatie vind je in de veilingkavel van Iconic Auctioneers .

Alfa Romeo GTV6

"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" — het is een van Clarksons bekendste uitspraken. De GTV6 is daarvan het meest passende voorbeeld bij Clarksons Alfa-liefde. Het is de auto waarvan een paar jaar geleden zei dat hij er het meeste spijt van had dat hij hem verkocht had, maar nu gaat zo’n zeldzame klassieker opnieuw onder de hamer. De Alfa schitterde op 22 februari 2019 in seizoen 3, aflevering 7 (Well Aged Scotch), waarin het trio met betaalbare Italiaanse klassiekers door Schotland reed.

Het hart van deze 1983-er is de iconische 2,5-liter Busso V8/V6-motor, door Jeremy geprezen als "the creamiest, the smoothest, and the most beautiful to listen to". De kenmerkende kunststof uitstulping op de motorkap was specifiek ontworpen om ruimte te bieden aan dit grotere motorblok. Ondanks de weerbarstige versnellingsbak en de eigenzinnige startprocedure bleef Clarkson verknocht aan de auto. Met nog geen 46.000 kilometer op de teller, goed onderhoud en een APK geldig tot 14 juni 2027, staat deze auto klaar voor een nieuwe liefhebber. Bekijk de details via de veilingkavel van Iconic Auctioneers .

Lancia Montecarlo Spider

Het speciaalste heb ik voor het laatst bewaard. Deze Lancia Montecarlo Spider in de kleur Lotus Blue neemt een bijzondere plek in: het is de allerlaatste auto waarin Jeremy Clarkson reed voor The Grand Tour. In de allerlaatste televisiespecial One for the Road doorkruisten Clarkson, Hammond en May hiermee Zimbabwe en Botswana. Om de auto bestand te maken tegen Afrikaanse temperaturen van boven de 40 graden, verving Jeremy de originele leren stoelen door stoffen exemplaren en monteerde hij een simpel, met Alcantara bekleed stuur zonder knoppen — uit voorzorg voor de kwetsbare Italiaanse elektronica uit de jaren 80.

Qua uiterlijk valt de Spider op door zijn unieke modificaties: Ferrari 308-achterlichten, vier uitlaatpijpen en velgen, koplampen en een grille van de Lancia Delta Integrale. Na het emotionele Afrikaanse avontuur kon Jeremy geen afscheid nemen van de kleine Lancia en voegde hij hem toe aan zijn privécollectie. De auto werd vervolgens door Max500 Ltd volledig rijklaar gemaakt en opgeknapt. De auto start, loopt en rijdt uitstekend en heeft een APK-keuring die geldig is tot 18 september 2027. Bekijk de auto in de veilingkavel van Iconic Auctioneers .

Foto’s en bron: Iconic Auctioneers

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