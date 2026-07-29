Jij raadt nooit welke stadsauto hier getest wordt

Als een autofabrikant foto's vrijgeeft van een gecamoufleerd prototype dat zich een weg baant door de Rocky Mountains, ga je automatisch raden. Een nieuwe Land Rover misschien? Een Toyota Land Cruiser? Of toch iets van Jeep?

Allemaal mis. Hier komt nog een hint.

Het merk achter deze testauto kennen we juist van compacte auto's die zich normaal gesproken veel meer thuis voelen in smalle straatjes dan op rotsachtige bergpassen. Toch wordt dit prototype momenteel losgelaten op onverharde paden, steile beklimmingen en wegen waar de gemiddelde leaseauto al spontaan rechtsomkeert zou maken. Waarom? Omdat er blijkbaar een nieuwe uitvoering aankomt die wat meer in zijn mars moet hebben dan alleen een hoge instap en een stoer uiterlijk.

Pas als je goed kijkt, zie je het. Onder de camouflage schuilt namelijk een MINI Countryman.

Heel veel wil MINI er nog niet over kwijt. De auto blijft voorlopig netjes ingepakt en ook over de techniek houdt het merk de lippen stijf op elkaar. Wel is duidelijk dat het om een speciale Countryman-uitvoering gaat die meer gericht is op avontuur dan de versie die nu in de showroom staat.

Volgens MINI is hij bedoeld voor mensen die graag een keer van het asfalt af gaan. Of dat betekent dat hij straks écht meer kan dan een zandpad naar de camping, of dat het vooral bij een stoerder uiterlijk blijft, moeten we nog even afwachten.

In oktober gaat het doek eraf. Dan weten we of MINI daadwerkelijk een kleine berggeit heeft gebouwd, of dat de Rocky Mountains vooral een heel mooi decor waren voor een fotoshoot.