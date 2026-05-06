Joel Beukers gooit vijf auto’s op de veiling!

Wat kunnen we er nou op tegen hebben dat een kerel met zijn vriendjes in een met 300+ km/u in Urus, 6x6 G-Klasse en/of 812 Superfast naar Oostenrijk blaft over de Autobahn en er een filmpje over op YouTube zet? Dit is ongeveer het concept van de Nederlander Joel Beukers. Nu doet hij echter iets nieuws: hij verkoopt een gedeelte van zijn bijzondere autocollectie.

Eerder probeerde Beukers ook al van een deel van zijn collectie af te komen. Hij bood wat auto’s aan via zijn social media kanalen en vroeg er wat bitcoins voor terug. Nu staan er ook wat voertuigen op de veiling bij Troostwijk, zij het onder voorbehoud van toewijzing. Daardoor behoudt Beukers het recht om het hoogste bod af te slaan en hoeft ie de auto’s dus niet weg te doen.

A1 GP-racer!

Ik trap maar meteen af met de meest opvallende auto van Joel Beukers: de A1 GP-raceauto uit 2005. Alsof de chromegouden wrap van de openwielracer nog niet genoeg opvalt, doet het geluid het wel. Een 3,4-liter Zytek-V8 produceert 550 pk en jankt het uit in de buurt van de toerenbegrenzer. Waarschuwing: de Lola-raceauto heeft na zo’n 7.500 kilometer wel al wat crashes meegemaakt…

Ferrari 812 Superfast

Gelukkig zijn niet meer alle auto’s van Beukers in zo’n gouden wrap gehuld. Dat had deze 812 Superfast wel ooit, maar nu is ie gewoon weer zwart met een PPF-laag erover. Op de 812 staat 34.031 kilometers, wat nog best meevalt. Er werd ooit bijna 440.000 euro aan uitgegeven toen ie nieuw was. Ik ben benieuwd wat de jonge Ferrari nu nog oplevert.

Ferrari 512 Testarossa

Door naar nog een pareltje uit de autocollectie van Joel Beukers: de beeldschone Testarossa . De jaren ‘90 posterauto heeft er ruim 130.000 kilometer op zitten, wat vast niet allemaal rustige kilometers zijn geweest. Maar wat wil je ook met een 4,9-liter platte V12 van Ferrari achter je met 428 pk.

BMW 750IL

Beukers heeft ook nog wat normaler spul op de veilingwebsite staan. Kijk maar naar deze 7-Serie met 5,4-liter V12: de BMW 750IL uit 1997 . Ook deze auto moet nog de 100.000 kilometer aantikken en staat op prachtige Alpina-wielen. Puik ding hoor!

BMW X5 M