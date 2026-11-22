De F1 Grand Prix van Las Vegas 2026 is gefinished. Max Verstappen mocht van pole-position beginnen, maar wint ie ook de race in Vegas? Lees het in deze samenvatting met alle hoogtepunten van de Formule 1 GP van Las Vegas 2026!

Verstappen begint initieel goed aan de race. Bij de start is er geen sprake van een titanengevecht tussen hem op Russell op P2. Hierna is het jojo-racen van eerder dit jaar helemaal terug. Het gebeurt wel in het voordeel van de energiedrankjesfabrikant: Verstappen houdt de leiding en Hadjar doet lang mee om een goede klassering. Het meest opvallende: er vallen maar geen gaten. Zo'n beetje de hele race zit de nummer 10 binnen vijf seconden van de raceleider.

Waarom blijven de auto’s zo dichtbij elkaar in Vegas?

De slipstream in het koude Las Vegas is onwijs sterk. Door die slipstream kunnen trager auto’s achter de snelle jongens makkelijker bij blijven. Het jojoën is daardoor helemaal terug. Het blijft vreemd om te zien, omdat je niet weet hoe waardevol een inhaalactie is. De andere kant: er strijden tot het einde van de race zes auto's om de overwinning. Ferrari schakelt zichzelf uit met een domme actie en Russell doet hetzelfde met een inhaalpoging op zijn teamgenoot Antonelli.

Wie wint er uiteindelijk in Las Vegas? De McLarens komen dichtbij, maar het is toch weer Max Verstappen die aan het langste eind trekt. De viervoudig F1-kampioen speelde het slimst in op de inzet van de elektrobatterij en het samenspel met de slipstream. Overwinning 75 is een feit.

Uitslag GP van Las Vegas 2026