Jon Olsson verkoopt Aventador SV: goedkoopste ter wereld

Jon Olsson koopt vaker auto’s dan dat jij en ik schoenen kopen. Dat betekent dat er ook vaak een auto weer in de verkoop gaat. Deze keer heeft Jon een Aventador SV in de aanbieding. Tegen een schappelijke prijs!

Zoals veel van Jon Olssons auto’s, heeft deze Aventador een Nederlands tintje. En daarmee bedoelen we niet de oranje kleur: Jon kocht de Lambo eerder dit jaar bij een Nederlands bedrijf. Maar nu is hij er na zeven maanden alweer op uitgekeken.

De auto is niet meer volledig standaard, maar voor Jon Olsson-begrippen is deze auto heel subtiel aangepakt. Er zit niet eens een dakkoffer op. De voormalige skiër heeft de Aventador SV alleen verlaagd, voorzien van custom velgen en een Gintani-uitlaat. Dat laatste is wel een hele leuke aanpassing: met deze specifieke uitlaat transformeert een Aventador echt tot een Formule 1-auto. Eentje uit het V12-tijdperk, welteverstaan.

De goedkoopste

Het mooie is dat Jon Olsson niet de hoofdprijs vraagt voor deze auto. Integendeel, het is volgens hem de goedkoopste Aventador SV ter wereld. De auto mag weg voor € 450.000. En inderdaad, we kunnen zo gauw geen goedkoper exemplaar vinden. In Nederland staat überhaupt maar één exemplaar te koop, en die kost maar liefst € 750.000. Nu is dat weer het anders uiterste, maar 450 mille is gewoon een scherpe prijs voor een SV. We kunnen niet anders zeggen.

Het is ook niet zo dat deze auto enorm verbouwd is en dat de waarde daardoor is gedaald. De originele velgen zitten erbij en een originele uitlaat is ook wel ergens te vinden. We weten alleen niet hoeveel kilometers er op de teller staan. In ieder geval meer dan 700 kilometer, want Jon Olsson heeft de auto zelf van Nederland naar Zweden gereden.

De belangrijkste reden dat Jon Olsson de auto tegen een scherpe prijs wegdoet is simpel: hij heeft geld nodig. Hij heeft zijn zinnen namelijk alweer gezet op een nieuw speeltje. Dat is deze keer geen auto, maar een boot om te vissen.

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