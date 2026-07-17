Jong gebruikte Chinese PHEV's overspoelen de occasionmarkt

De Chinezen komen. De Chinezen kwamen. De EU legde importheffingen op, de Chinezen werkten er omheen. Maar de Chinezen overwonnen niet persé. De nieuwverkopen van sommige merken vallen buitengewoon tegen, maar toch groeit het marktaandeel. Niet alleen in de markt voor nieuwe auto's, maar ook in de occasionmarkt.

We schreven er al over, de (plug-in) hybride is de nieuwe diesel in de occasionmarkt. Dat betekent dat de vraag naar gebruikte (plug-in) hybrides enorm in de lift zit. En laten Chinese automerken nou net ook die volop in het aanbod hebben. Al dan niet gestimuleerd door de Europese importheffingen op volledig elektrische auto's, kwamen ook scheepsladingen met plug-in hybrides deze kant op.

De Chineze arriveren in occasionmarkt

Volgens groothandel JAG Motors stromen deze hybrides met een stekker massaal de occasionmarkt op binnen 18 tot 24 maanden. Waar drie jaar geleden Europese en Japanse merken de boventoon voerden komen nu al ladingen met Chinese modellen retour uit de lease en de verhuur. Zelf denken we ook meteen aan pakhuizen en haventerreinen vol met onverkochte nieuwe auto's die inmiddels ingehaald zijn door updates en wellicht wel meteen de occasionmarkt opgaan, maar dat is puur een hersenspinsel want niet met feiten te staven. Een onderbuikgevoel van Autoblog zeg maar.

Maar goed, plug-in hybrides als de BYD Tang en de MG HS en (fijn in de headerfoto naast elkaar geplakt door AI) komen in steeds grotere getale op de occasionmarkt. En ook nog eens jonger dan de concurrentie. Want de traditionele premium merken worden langer doorgereden.

Buitenkansje?

Grote vraag, is dit voor de koper dan een buitenkansje? Ja en nee. Dat gaan we even in twee onderdelen uit elkaar trekken. De eerst heeft betrekking op de prijs. Hoeveel zijn die auto's afgeschreven en hoe interessant is die occasion dan in dat opzicht.

Oordeel zelf. Als voorbeeld nemen we een MG HS PHEV Luxury. Op Marktplaats vinden we een exemplaar uit 2024 voor een bedrag van 33.990 euro. Direct bij Van Mossel, de importeur en dealer van het merk in Nederland. De auto heeft 56 duizend kilometer ervaring en de catalogusprijs in 2024 was volgens de RDW 42.532 euro. De Luxury is de duurste uitvoering, dus alles zit er op en eraan. Zeg het maar, is een afschrijving van dik 8.500 euro veel of weinig? Het kan als occasionkoper betekenen dat een ruime plug-in hybride SUV op deze manier wel haalbaar is natuurlijk.

Betrouwbaar?

Het tweede onderdeel heeft betrekking op de betrouwbaarheid. Hoe goed zijn die jong gebruikte occasions van Chinese makelij op de tweedehands markt? Nou dat weten we nog niet zo goed eigenlijk. JAG Motors zegt daar ook iets over. De servicenetwerken zijn vaak anders ingericht dan de traditionele merken. Ons voorbeeld MG is ondergebracht bij het enorme Van Mossel groep, maar een Chinees merk als Nio verkoopt zijn auto's gewoon zelf online en heeft maar een paar "hubs" in Nederland.

De onbekendheid van de merken en de modellen maakt ook dat er voor deze auto's ook op een andere manier gewerkt moet worden. Hoe ontwikkelt de batterij zich? Wat is de onderhoudshistorie en wat is, en blijft, de restwaarde? Want er kan voor de MG HS uit ons voorbeeld wel bijna 34k gevraagd worden, de vraag is of de potentiële klant dat wel gaat willen betalen. En gaat de particulier deze auto's ook echt kopen? Want met een leasemaatschappij erachter is het toch anders dan dat je zelf verantwoordelijk bent voor onderhoud en eventuele problemen.

Alles staat of valt uiteindelijk met de vraag of mensen de jonge occasions van Chinese makelij gaan kopen. De tijd zal het leren! Hoe zitten jullie erin? Zien jullie jezelf een Chinees tweedehandsje aanschaffen?

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