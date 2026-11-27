Snelle Duitse huurauto's, jonge bestuurders en koude weersomstandigheden: de perfecte cocktail voor een zware crash. Zo blijkt wel weer uit een ongeluk van vannacht in Arnhem.

Twee jonge inzitteneden zijn gisteravond op de Dr. C. Lelyweg in Arnhem hard van de weg geraakt. Ze reden in een gehuurde Mercedes-AMG E 63 S op Duitse platen. De 612 pk sterke V8-supersedan werd vermoedelijk met een te hoge snelheid door een bocht gestuurd waarna de jonge bestuurder de macht over het stuur verloor.

De AMG E-Klasse vloog van de weg en sloeg over de kap. Daarbij ramde de auto een lantaarnpaal. Uiteindelijk belandt de Merc op zijn dak in het hekwerk van een nabijgelegen schadeherstelbedrijf. Hij ligt dus al dichtbij zijn volgende bestemming. De twee jonge inzittenden komen met de schrik vrij; zij worden ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De huur-AMG is minder fortuinlijk. Er is nog maar weinig over van de E 63 S. Een gespecialiseerd bergingsbedrijf heeft het wrak afgevoerd. De sedan heeft een 4,0-liter V8 die 612 pk en 850 Nm produceren. Het sprintje naar de 100 kan daardoor in 3,4 seconden. In Nederland kost zo'n auto nieuw al snel 200.000 euro. Ik ben benieuwd naar de financiële afhandeling van dit huurritje.

Foto's: Persbureau Heitink