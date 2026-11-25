Joost Eerdmans van de politieke partij JA21 rijdt in een Audi A8. Dat klinkt als een dienstauto die bij een minister of staatshoofd hoort, maar deze limousine is gewoon afgetikt door de partijleider zelf. Zit Joost hier gewoon vast te voorsorteren op een toekomstig premierschap? De auto is er al.

Ik kan het wel waarderen als een politicus een mooie koets heeft. Ongeacht de politieke kleur. Helaas staat Rob Jetten niet bepaald bekend als een groot autoliefhebber. Een mooie auto geeft wat meer kleur aan een man of vrouw van de politiek. Mark Rutte met z’n Saab 9-3 , Pim Fortuyn had een Daimler Eight V8 , Jan-Peter Balkenende in een Porsche Panamera en nu Joost Eerdmans met zijn Audi A8 V8.

De Audi van Joost Eerdmans

Want ja, Joost heeft geen lullige instapper. Zijn daily is deze Audi A8 4.0 TFSI met 435 pk en 600 Nm aan koppel. De limo sprint in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. In 2016 bedroeg de nieuwprijs van zijn specifieke exemplaar ruim 151.000 euro. Maar dat heeft de JA21-man niet hoeven aftikken voor zijn auto. Hij kocht de Audi in februari 2024 als occasion. Een blik op Marktplaats leert dat je al voor zo’n 30.000 euro een dergelijke tweedehands A8 met 4.0 V8 op de kop kunt tikken.

Ook de koning rijdt A8

Joost heeft goed gekeken hoe de bazen van Den Haag erbij rijden. Willem-Alexander heeft een Audi A8 als dienstauto . In mei 2025 werd zijn diesel-A8 vervangen door een hybride exemplaar . Ook is de A8 politiek gezien een populaire dienstauto. Het grote verschil is dat Joost Eerdmans zijn Audi A8 gewoon zelf aftikte en daarmee is het geen auto van de staat.

Terugroepactie

Dan nog een vriendelijke oproep aan Joost. Laat je A8 eens nakijken! Er staat nog een terugroepactie open, aldus gegevens van de RDW. De oliezeef in de olietoevoer naar de uitlaatgasturbo's kan verstopt raken met als gevolg mogelijk vermogensverlies of plotseling afslaan van de motor. Dat wil je niet.

Voor de rest een heerlijke sloep. Tuf lekker door heer Eerdmans. Well done.