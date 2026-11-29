Terwijl Max dit weekend met zijn F1-bolide over het circuit van Lusail aan het scheuren is, had Jos the Boss zijn eigen plannen. Die liepen alleen wat anders dan die had gehoopt. Jos had in het laatste rallyweekend van het jaar namelijk een flinke dosis pech. En die werd alleen maar erger.

Jos Verstappen reed dit weekend de Spa Rally, voor Verstappen senior de laatste ronde van het Belgian Rally Championship dit seizoen. Als regerend Belgisch kampioen startte hij met nummer 1, in een Skoda Fabia RS Rally2 met Renaud Jamoul in de bijrijder stoel.

Het ging best aardig met het duo en stonden na twee klassementsproeven keurig op de zesde plaats. In de derde proef begon echter de ellende. "We vreesden een kapotte aandrijfas", liet Jos weten op Verstappen.com. Gelukkig was het hele probleem niet zo erg. Het loopvlak van de band besloot gewoon een andere route te kiezen. Wiel wisselen en weer door dus. Helaas kostte dat zo'n zes minuten aan kostbare tijd. Daarmee was een goed resultaat al van de baan, gaf Jos zelf toe.

Bomen geven niet mee

Het dynamische duo gaf natuurlijk niet op en zette in de vierde proef de negende tijd neer en de vijfde de achtste. Helaas sloeg bij de zesde proef het noodlot toe. De Skoda raakte naast de baan en eindigde met de neus in een boom.

Daar hield de pech niet op. Een andere rallyrijder, Jo Muylle, maakte met zijn Subaru op dezelfde plek dezelfde fout en crashte helaas in de al gecrashte Skoda van Verstappen. Wat een pech.

Ook goed nieuws

Toch was er ook goed nieuws. Jos en Jamoul kwamen beiden ongedeerd uit de auto. De auto had minder geluk en was te zwaar beschadigd om verder te gaan. Na zes van de zestien proeven was het weekend dus helaas voorbij.

Een vervelend einde van het rallyweekend dus. In april crashte Jos ook al zwaar tijdens de Rallye van Wallonie. Toen belandde zijn Skoda ondersteboven, maar ook toen stapte hij gelukkig zonder kleerscheuren uit. Je kan van Verstappen senior vinden wat je wilt, maar taai is die wel.

Hopelijk heeft Max vandaag meer geluk.