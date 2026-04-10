Jos Verstappen over de F1: Ik zet mijn TV gewoon uit

Zelfs Jos Verstappen vindt het op dit moment saai om naar de Formule 1 te kijken.

Er is een hoop te doen over de nieuwe regels in de Formule 1. Iedereen klaagt steen en been en de familie Verstappen neemt al helemaal geen blad voro de mond. Volgens vader Verstappen draait racen om maximaal gaan met wat je hebt. Alleen: dat kan anno 2026 niet meer. Met de nieuwe reglementen ligt de nadruk zwaar op hybride systemen en energiemanagement. Coureurs moeten constant balanceren tussen snelheid en batterijgebruik en zo wint niet de beste coureur, maar degene die het beste zijn accu kan opladen.

Vertrek Lambiase

Zoals we weten vertrekt vertrouweling van Max Lambiase bij Red Bull Racing. Dat gegeven samen met de nieuwe regels, zou dat ook wereldkampioen Verstappen doen besluiten om de pijp maar aan Maarten te geven?

Volgens papa Jos zal dat allemaal niet zo'n vaart lopen, maar zelfs hij durft het allemaal niet met zekerheid te zeggen. In een interview met Jos op de Shakedown van de TAC Rally laat hij zich ontvallen dat hij wel al even afwist van het vertrek van Lambiase, maar dat het niet meteen betekent dat Max er ook maar meteen mee stopt.

Jos zet zijn TV uit

Wat hij wel even tussen neus en lippen door meldt, is dat ook hij zijn TV tijdens de Formule 1 race uitzet als de wedstrijd zo saai is. Vraag is of hij dat ook zou doen als Max wel gewoon vooraan rijdt... Hij geeft op dit moment de voorkeur aan de GT3, wat op dit moment spannender is om naar te kijken dan de gemiddelde Formule 1 race, aldus Jos.

Omgekeerde wereld. zo meent Verstappen senior. Of komt het misschien omdat als zoonlief Max meedoet aan een GT3 race hij daar wel meteen als eerste over de finishlijn komt? Oké, en vervolgens wordt gediskwalificeerd, maar kniesoor die daar op let...