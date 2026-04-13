Jos Verstappen reageert op Jack Plooij: ''Hij moet naar een hoorspecialist''

Zo’n Formule 1-pauze is niet alleen vervelend voor de coureurs, maar ook wij als media moeten het doen met minder nieuwsfeiten. En wat krijg je dan? Meer ruimte voor speculatie, geruchten en voorspellingen. Nu gaat het bijvoorbeeld veel meer over de F1-toekomst van Max Verstappen.

Voor Jack Plooij is het zo klaar als een klontje. De tandarts/Ziggo Sport-pitreport zonder pitspas heeft uit eerste hand vernomen wat de Verstappens voor ogen hebben. ‘’Wij, Robert Doornbos en Jack Plooij, hebben samen in die pitbox gestaan. Meneer Verstappen [Jos red.] stond voor ons. En wat zei hij? Hij zei gewoon: 'We gaan naar Mercedes'. Ik denk nog steeds dat die kans heel groot is, omdat wij dit gehoord hebben uit de mond van Jos", zegt Plooij in het tv-programma Race Café.

Jos geeft advies

Duidelijk genoeg toch? Helaas hebben we meneer Plooij wel eens eerder van dit soort uitspraken zien die vervolgens leeg waren. De voorheen door de familie zo geliefde reporter die de ene na de andere voorzet gaf op de Verstappens, moet nu het boetenkleed aantrekken. Jos Verstappen heeft namelijk gereageerd op de uitspraken van Plooij.

De vermeende primeur van Plooij verscheen op Instagram en kwam ook in het algoritme van Verstappen senior terecht. Die reageert op geheel eigen wijze: ''Dan moet ie toch ff naar een hoorspecialist gaan. Of ff zijn oren laten uitspuiten.'' De rallyrijder en 'vader-van' zegt niet dat het expliciet dat het niet waar is, alleen dat Plooij niet goed hoort. Wat zou Jos dan wel gezegd hebben? 'We gaan naar Mclaren-Mercedes'? Of 'We gaan naar DJ Mercedes' misschien? of 'We gaan naar m'n CD's'?

Max naar Merc?

Robert Doornbos zit ook aan tafel en ontkent, noch bevestigt het gesprek. Los daarvan denkt de elfvoudig GP-rijder wel aan dezelfde overstap van Verstappen van Red Bull Racing naar Mercedes. ‘’Ik kan me niet voorstellen dat hij [Max Verstappen red.] naar huis gaat en een sabbatical neemt. [...] Ik zie hem gewoon niet alleen maar GT3 doen en simracen, want dan ga je toch Formule 1 missen. Ik voorspel nog steeds een wissel dan. Dat hij nog een keer naar Mercedes gaat’’, zegt Doornbos.

Als het zover komt, denkt hij dat Verstappen naast Antonelli komt te zitten: ‘’In mijn optiek zal altijd Russel plaats moeten maken. Kimi heeft nog heel veel potentie.’’ Waar denk jij dat de F1-toekomst van Max Verstappen ligt?