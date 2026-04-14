Jos Verstappen wil Max de bossen in sturen

Sommige vaders zeggen: doe voorzichtig. Jos Verstappen zegt vooral: doe het gewoon. Zeker als het om rally rijden gaat. Er ligt nu een open uitnodiging voor Max Verstappen, die daar zelf totaal geen zin in heeft.

“Hij moet het gewoon een keertje komen doen”

Jos Verstappen is inmiddels volledig geïntegreerd in de rallywereld. Waar Max vooral risico’s ziet, ziet Jos vooral plezier. In een interview met Formule 1 Magazine laat hij er geen twijfel over bestaan: “Hij moet het gewoon een keertje komen doen, dus bij deze Max... En dan praat hij er wel anders over.” Een duidelijke uitnodiging dus. Eerst instappen, daarna oordelen.

“Hij praat altijd over de bomen”

Max heeft zijn mening al vaker gegeven: rally is hem te gevaarlijk. Geen uitloopstroken, geen vangrails, alleen bomen en smalle wegen. Volgens Jos valt dat allemaal wel mee: “Hij praat altijd over de bomen en noem maar op, maar op een gegeven moment zie je die bomen niet meer. Je weet dat ze er zijn. Je houdt er rekening mee, maar je let er niet op.”

Niet blind op de limiet

Toch benadrukt Jos dat rally geen complete chaos is. Integendeel: controle en voorbereiding zijn alles. Met andere woorden: het draait om ervaring, vertrouwen en vooral luisteren naar je navigator. Of je dat als F1-coureur meteen onder de knie hebt, is een tweede. Tot slot geeft Jos ook toe dat leeftijd en ervaring een rol spelen. “Ik denk wel dat je wat meer risico’s neemt als je 29 jaar bent.”