Jos Verstappen voorspelt exit F1 voor Max

Dat Max Verstappen geen fan is van de huidige Formule 1, is inmiddels geen geheim meer. Maar waar het eerst nog klonk als frustratie, begint het nu serieuzer te worden. Volgens vader Jos Verstappen staat er namelijk meer op het spel dan alleen een paar mindere races: het plezier is aan het verdwijnen. En dat is voor een coureur als Max misschien wel het grootste probleem.

Racen mag niet meer voluit

De kern van het probleem is simpel, maar pijnlijk. Volgens vader Verstappen draait racen om maximaal gaan met wat je hebt. Alleen: dat kan anno 2026 niet meer. Met de nieuwe reglementen ligt de nadruk zwaar op hybride systemen en energiemanagement. Coureurs moeten constant balanceren tussen snelheid en batterijgebruik.

En dat gaat precies tegen de ideeën van Jos in. "Ze zijn alleen maar bezig met het managen van de batterij. Dat maakt het voor een coureur als Max ook moeilijker om het verschil te maken. Maar dat is niet de essentie. Het gaat erom dat je als coureur je talent nauwelijks nog kunt etaleren", zegt hij tegenover de Telegraaf.

Jos ziet het somber in

Jos Verstappen maakt zich dan ook zorgen. Niet zozeer over prestaties, maar over motivatie. Volgens hem haalt Max op deze manier simpelweg geen plezier meer uit het racen. Hij benadrukt dat zijn zoon altijd het maximale blijft geven en samen met Red Bull alles doet om competitief te zijn. Maar dat staat los van het gevoel in de auto. En dat gevoel is volgens hem simpel: dit daagt niet meer uit.

Sterker nog, Jos vreest dat het op termijn gevolgen kan hebben voor Max’ toekomst in de sport. Als het plezier wegvalt, blijft er weinig over. Coureurs halen die motivatie volgens hem uit het racen. Of zoals hij het zegt: "Als coureur zou je beloond moeten worden voor je durf en je kwaliteiten. Maar als je nu zo hard mogelijk door een bocht gaat, ga je uiteindelijk over een ronde gezien langzamer. Dan haalt het hele racegevoel weg."

En nu?

Jos hoopt op ingrijpende wijzigingen in de komende jaren, maar ziet dat niet op korte termijn gebeuren. Ondertussen blijft de vraag hangen: hoe lang blijft iemand als Verstappen gemotiveerd als het plezier ontbreekt? Zelf geeft hij aan in ieder geval het seizoen uit te rijden, waarmee hij eigenlijk een ultimatum stelt aan de organisatie.

En daar lijkt gehoor aan gegeven te worden. achter de schermen wordt er gesproken over mogelijke aanpassingen aan de regels. Helaas lijken die niet groot te zijn en niet snel te komen. Tot die tijd heeft Jos geen goed woord over voor de elektrische inhaalsacties in de koningsklasse: "Sorry, dat heeft niks met een inhaalactie te maken. Wat de Formule 1 hiermee doet, is chaos creëren. En die chaos trekt een bepaalde doelgroep aan. Maar met racen heeft het niets van doen."