Verkeersspecialist slaat alarm: Spookremmen wordt een groot probleem!

Nu Tesla in Nederland en België officieel groen licht heeft om Supervised Full Self-Driving (FSD) te gebruiken vieren de tech-optimisten feest. Zie je wel dat het kan, zo goed als zelfrijdende auto’s? En ze zijn nog veiliger dan de menselijke bestuurder ook, aldus Tesla . Toch schuilt er nog een groot probleem in de autonome auto’s: ‘phantom braking’ of spookremmen.

Hier waarschuwt de Nederlandse verzekeraar DAS voor. Eerst even: wat is spookremmen eigenlijk? Het fenomeen omvat autonome of deels autonome auto’s die zonder enige verkeersnoodzaak vol op de ankers gaan. De camera’s of sensoren detecteren iets dat er niet is of niet voor gevaar zorgt, maar zorgen er toch voor dat je een automatische noodstop maakt.

Verkeersspecialist Rembrandt Groenewegen legt uit waar het mis gaat: ‘’De systemen zijn zo ontworpen dat ze liever te vroeg remmen dan te laat. Denk aan een voetganger die dicht bij de weg loopt, schaduwen, viaducten of fel zonlicht dat verkeerd wordt geïnterpreteerd. Het gevolg is een onverwachte en vaak abrupte remactie."

Je kunt je afvragen: hoe vaak gebeurt nou zoiets? DAS meldt al concrete claims, zoals een auto die vol in de ankers ging voor een vallend takje, met een flinke kop-staartbotsing tot gevolg. Daarmee veroorzaakt de technologie juist ongelukken in plaats van dat ie ze voorkomt.

Wie is er aansprakelijk?

Er heerst in Nederland een hardnekkige fabel dat de achterop rijdende partij altijd fout is. ‘Je moet immers genoeg afstand houden’, klinkt het dan. Maar bij phantom braking gaat die vlieger heel vaak níét op, waarschuwt DAS. Wanneer je zonder enige noodzaak (zoals een takje of een schaduw) bovenmatig hard remt, breng je het achteropkomende verkeer onnodig in gevaar. Dat is een overtreding van Artikel 5 van de Wegenverkeerswet (gevaar zetten op de weg) en ben je dus verkeerd bezig.

Denk maar niet dat je de schuld kunt afschuiven op de autofabrikant. Juridisch gezien verandert er namelijk helemaal niets door die 'slimme' systemen: wie achter het stuur zit, is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de auto. Als het systeem een fout maakt, had jij als mens sneller moeten ingrijpen.

Het is ook lastig om een gevalletje van spookremmen zwart op wit te krijgen. Om aan te tonen dat de auto zélf remde en jij niet de rem intrapte, heb je de voertuigdata nodig. En raad eens wie deze info in handen heeft? Juist, de fabrikant. "Als de dealer of fabrikant de gegevens niet wil verstrekken, zal je naar de rechter moeten," zegt Sjaak Drinkenburg, contractueel jurist bij DAS.

In de praktijk blijkt dat fabrikanten hun data liever afschermen. Pas na tussenkomst van een rechter, zware juridische druk en de nodige dwangsommen, komt die data een keer vrij. Kortom: de huidige semi-autonome systemen zijn een grappige gimmick, maar kunnen je ook in grote problemen brengen.

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