Kabinet introduceert greentimerregeling: hoe werkt het?

Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was met bijtellingstarieven die ieder jaar veranderen, heeft de overheid nu weer iets nieuws bedacht: de greentimerregeling. Dit kon je al lezen in ons Prinsjesdag-overzichtsartikel, maar we gaan er nu nog iets dieper op in.

De greentimerregeling moet een oplossing zijn voor een bekend probleem: de Nederlandse overheid geeft klauwen met geld uit aan EV’s en vervolgens verdwijnen die na een paar jaar massaal over de grens. Of nou ja, massaal… Het gaat om 15 tot 20% van de EV’s van 5 tot 6 jaar oud. Ter vergelijking: bij benzineauto’s van deze leeftijd verdwijnt maar 3% naar het buitenland.

Greentimerregeling

Daarom heeft de overheid nu de zogeheten greentimerregeling in het leven geroepen. Dit houdt in dat oudere EV’s korting krijgen in de bijtelling. Om precies te zijn gaat het om auto’s van 5 tot 8 jaar oud. Het moet dus ook weer geen al te oude EV zijn. Voor deze ‘greentimers’ geldt een tarief van 14% over de fiscale nieuwwaarde. Het idee is dat elektrische leasebakken met deze regeling een tweede leven krijgen in Nederland en dus niet in buitenland. Eigen klimaat eerst!

De greentimerregeling gaat in vanaf 2028. Dat is ook het jaar dat je de volle mep aan bijtelling (22%) gaat betalen voor een nieuwe EV. Een tweedehands EV met 14% bijtelling kan dan een interessant alternatief zijn. Maar dan praten we dus wel over een EV van minstens 5 jaar oud, die potentieel al behoorlijk achterhaald is.

Niet voor lang

De greentimerregeling is bij voorbaat al geen lang leven beschoren. In 2032 is het alweer afgelopen. 2032 klinkt nog ver weg, maar dat betekent dat de greentimerregeling maar vijf jaar van kracht is. Het verlaagde bijtellingstarief geldt voor drie jaar, dus de laatste ‘greentimers’ zullen tot en met 2035 rondrijden.

Voor de particulier die aast op een tweedehands EV is dit potentieel minder goed nieuws. Meer tweedehands EV’s voor de zakelijke markt betekent natuurlijk mínder tweedehands EV’s voor particulieren.

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