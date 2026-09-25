Kabinet Jetten dwingt je in een EV, maar je nieuwe huis heeft geen stroom

Eindelijk hebben we een klimaatdrammer als premier. Rob JetGPT staat fier aan het roer en spreekt de algemene vergadering van de VN toe over hoe we meer aan het klimaat moeten doen. Ondertussen in Nederland dwingen deze volwassenen aan het roer je in een elektrische auto. Alleen kun je die in je nieuwe huis niet meer opladen.

Misschien een beetje flauw om dit op het conto van Rob Jetten te schrijven, tenslotte is dit niet iets wat zijn kabinet veroorzaakt heeft. Maar wel de verschillende kabinetten die dit kabinet voorgingen. En laat Jetten in één van die kabinetten ook gewoon Minister voor Klimaat en Energie te zijn geweest. Feit is dat ons stroomnet de energietransitie helemaal niet aan kan. De wiebelstroom van de windturbines en zonnepanelen helpen daarbij overigens ook niet.

Stroomnet zegt nee

Al jarenlang wordt de elektrische auto in Nederland gestimuleerd en gesubsidieerd. Niet zo gek dat de Nederlandse automobilist dan ook gaat overstappen. Alleen moet je dan wel de infrastructuur op orde hebben.

Het snelladen langs de snelweg leek door vooroploper Fastned een flinke kickstart gegeven, alleen nu de eerste concessies af gaan lopen blijkt de continuïteit van die laadstations niet gewaarborgd door de Nederlandse overheid. Zoals gewoonlijk heeft de Nederlandse overheid zitten slapen en dreigt het bedrijf aan het einde van zijn concessie zelfs de stroomkabels uit de grond te moeten halen. Lekker gewerkt jongens.

Thuisladen dan maar!

Dat moet dan wel kunnen... Niet iedereen heeft een oprit of een mogelijkheid om een laadpaal te creëeren. Sterker nog, als Rob Jetten zijn metaforische tien nieuwe steden wil gaan bouwen, dan is er helemaal geen stroom voor al die nieuwe huizen. Het is zelfs zover gekomen dat de netbeheerders in Nederland hebben aangegeven dat iedereen die na 1 juli 2026 een stroomaansluiting aanvraagt zomaar op de wachtlijst kan komen te staan.

Het is afhankelijk van het gebied waar je de aansluiting aanvraagt en het soort aansluiting dat je aanvraagt bepaalt hoe hoog je op die wachtlijst komt te staan. Ziekenhuizen, brandweerkazernes en drinkwaterbedrijven krijgen voorrang boven bijvoorbeeld nieuwe woningen of scholen. Niet zo gek dat projectontwikkelaars massaal voor 1 juli aanvragen hebben gedaan voor nieuwe projecten. Gekeken naar aanvragen voor stroomaansluitingen voor nieuwe woningen alleen gaat het in het eerste half jaar van 2026 om 600.000 aanvragen, zo meldt RTL Nieuws.

Hamsteren voor huizen die nog lang niet worden gebouwd, want het huidige kabinet gaat voor 100 duizend nieuwe huizen per jaar, maar dat is al onhaalbaar. Nu is al duidelijk dat zeker de helft van die aanvragen niet kan worden ingewilligd. Er is simpelweg niet genoeg stroom.

Zwaardere aansluitingen

De nieuwbouwwoningen die momenteel gebouwd moeten worden willen allemaal gasloos zijn. Warmtepompen, elektrisch koken en elektrisch rijden betekent ook dat de aansluitingen zwaarder moeten zijn dan voorheen. In de aanvragen is dus ook te zien dat er om zwaardere aansluitingen worden gevraagd.

Toch maar gas dan? Wij zouden het niet aanraden, want de gasprijs is skyhigh en gaat ook niet omlaag. De belasting op gas mag niet lager van de EU, dat heeft Rob Jetten als minister in Rutte IV namelijk toegezegd om de coronafondsen vrij te spelen...

Sterk uiteenlopende wachttijden

Het aanvragen van zo'n aansluiting kost in principe niks. Niet zo gek dat die projectontwikkelaars aan het hamsteren zijn geslagen. Vanaf begin 2027 gaan de netbeheerders pas weer ruimte op het net vrijgeven. Mondjesmaat. Dat betekent dat het zomaar kan betekenen dat je als aanvrager lang moet wachten op een aansluiting.

Netbeheerder Stedin, voornamelijk actief in de Randstad, heeft het over jaren. Liander die Noord-Holland, Flevoland en Gelderland van stroom voorziet denkt aan wachttijden tot drie jaar. Tenet heeft voor Utrecht, Gelderland en Flevoland zelfs gewaarschuwd voor een volledige aansluitstop. De Provincie Zeeland heeft wel plek op het stroomnet, dus wil je een nieuwbouwhuis met laadpaal, verhuis dan naar Zeeland, daar kan het gewoon.

Dat wordt voorlopig dus nog even doorrijden in je auto op dinosap! Moet je toch gewoon drie euro de liter gaan betalen.