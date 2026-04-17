Kabinet werkt aan steun voor middeninkomens voor aanschaf EV

Niet kiezen voor een elektrische auto kan natuurlijk gevoelsmatige redenen hebben. Of principiële redenen, zelfs. Voor mensen die daar allebei geen struikelblokken voor zien wat betreft de aanschaf van de EV, doen het vaak alsnog niet omdat het financieel onhaalbaar is. Het aanbod EV's groeit flink en ook het aantal betaalbare EV's stijgt. Maar goedkoper dan een simpele benzineauto is het vaak nog niet, zeker voor middeninkomens. Dat gaat naar verluidt veranderen.

Dat meldt RTL op basis van gelekte plannen die de site in handen kreeg. Dezelfde stukken waaruit bleek dat kabinet Jetten I bezig is met allerlei maatregelen om de hoge olieprijs te bestrijden. Waaronder de verhoging van de wettelijke reiskostenvergoeding. Een ander nieuw stuk richt zich op het makkelijker maken van het kopen van een EV.

Elektrisch rijden

Kijk, wij snappen ook wel dat elektrisch niet voor iedereen een oplossing is of wordt, om allerlei redenen. Maar minder rijden zoals de topman van Chevron beweert, dat kan soms ook niet. Het kan natuurlijk voor de algemene uitstoot van je wagenpark best gunstig zijn om deze crisis zo aan te pakken dat elektrisch rijden steeds interessanter wordt. Compensatie voor benzinestokers die enorm veel aan de pomp betalen zou nog beter zijn, maar mensen in de EV krijgen zou een fijne bijkomstigheid zijn. Op papier.

Subsidie voor overstap

Hoe dat gaat werken? Volgens de gelekte stukken trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor een overstapregeling. Oftewel: het kopen van een EV wordt gesubsidieerd, vergelijkbaar met de SEPP-subsidie van een paar jaar terug. Met wel een paar iets specifiekere eisen dit keer.

Het betreft enkel lage- en middeninkomens;

Het betreft enkel tweedehands elektrische auto's;

De in te ruilen auto betreft enkel een auto met verbrandingsmotor en deze MOET je inruilen om aanspraak te maken op de subsidie;

De in te ruilen auto is een auto met een lage emissieklasse, welke dat is wordt nog niet duidelijk.

Het doet dus wat denken aan projecten omtrent de slooppremie, of zoals de Amerikanen dan zeiden Cash for Clunkers. Het stoppen van de milieuvervuiling van jouw oude brik dat dan gesloopt wordt, geeft jou de mogelijkheid om flink te besparen op een tweedehands EV. Specifieker dan deze ietwat generieke afbakeningen wordt het nog niet, wel dat het pakket komende maandag volledig losgelaten zou worden.

"Eind dit jaar"

Dat is de bekendmaking, het beschikbaar stellen van de subsidie zou pas aan het einde van dit jaar gaan gebeuren. Je hoopt natuurlijk eigenlijk dat de oplossing kan plaatsvinden op iets kortere termijn, want de stijgende benzineprijs is in het hier en nu aan de gang. Wie weet wat er tegen december allemaal gebeurt met de Straat van Hormuz. Er is dus een plan. Of het gaat werken, dat horen we maandag. Of later.