Als er iets de laatste tijd minder leuk is geworden, dan is het tanken. En ook al zijn de brandstofprijzen de afgelopen tijd gezakt, de storm is nog niet voorbij. Er lijkt namelijk vanaf 2028 een nieuwe kostenpost bij te komen. De Europese Unie wil namelijk een CO2-prijs invoeren voor brandstoffen die worden gebruikt voor auto's en woningen. En hoewel een aantal landen hier niet aan mee willen doen, vindt Nederland dit juist een prachtig plan.

Nederland ziet het wel zitten

In een brief aan Eurocommissaris Wopke Hoekstra roepen Nederland en zeven andere EU-landen op om verder niet aan de plannetjes te zitten. Het zou volgens de ministers namelijk goed zijn als Europa minder afhankelijk wordt van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Want geopolitiek gezeik laat volgens hen zien hoe kwetsbaar Europa wel niet is zolang het afhankelijk blijft van olie en gas van buiten de EU.

En dat klinkt natuurlijk als een prachtig plan, maar voor de automobilist vooral interessant wat voor effect dit gaat hebben bij de pomp. Het zogenoemde ETS2 werkt als volgt. Je betaalt niet zelf extra belasting aan Brussel. Brandstofleveranciers moeten emissierechten kopen voor al die CO2 die vrijkomt bij het gebruik van hun brandstoffen. Die extra kosten worden vervolgens weer doorgeschoven naar de consument. En die consument, dat zijn wij. De autorijders die geen EV hebben.

De rekening komt wel hoor

Als we het Planbureau voor de Leefomgeving moeten geloven kan een eigenaar van een klein appartement die jaarlijks ongeveer 6.000 kilometer rijdt zo'n 10 tot 20 euro per maand extra gaan betalen. Heb jij een grote, ietwat oudere vrijstaande woning en rij je 20.000 kilometer per jaar? Dan kan dat bedrag oplopen tot 30 a 70 euro per maand. Het gaat daarbij om de gecombineerde gevolgen van de heffing op brandstof en verwarming.

Maar de rekening ligt niet alleen bij autorijdend Nederland. Ook ondernemers die veel gas verbruiken of afhankelijk zijn van diesel gaan deze gevolgen merken. Denk aan bakkers, horecaondernemers en zelfstandige vrachtwagenchauffeurs. Het is namelijk niet zo dat Harry Potter die extra energiekosten en transportkosten even wegtovert. Deze worden gewoon doorberekend in de prijzen van producten en diensten en komen zo gewoon weer bij jou terecht.

Maar voor degenen die dit absoluut niet kunnen betalen komt Brussel met een vangnet in de vorm van het Sociale Klimaatfonds. Zo zou een deel van de opbrengsten weer worden gebruikt om huishoudens en ondernemers die hier moeite mee hebben te helpen.

Het idee achter ETS2 is in ieder geval duidelijk: fossiele brandstoffen moeten minder aantrekkelijk worden en alternatieven moeten een duwtje in de rug krijgen. Of dat duwtje voor iedereen even goed uitpakt, is weer een andere vraag.

Eén ding is in ieder geval zeker: er komt weer een leuke rekening bij de automobilist te liggen.

Bron: De Telegraaf