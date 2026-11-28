Het kabinet maakt zich op voor een ingrijpende herziening van het Nederlandse stelsel van autobelastingen. Afgelopen week hebben wat belangrijke politici gesproken met branche- en maatschappelijke organisaties. Beide kampen zijn het eens: er moet wat veranderen.

Afgelopen woensdag kwam onder meer de Bovag samen met staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg, minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat, en minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven. Ze spraken er voornamelijk over autobelastingen en hoe die moeten veranderen. Ook de overheid vindt dat het huidige stelsel rammelt en aanpassingen nodig heeft.

Wat moet er veranderen?

Tijdens de vergadering heeft Bovag-voorzitter Christianne van de Wal een aantal harde randvoorwaarden meegegeven namens de mobiliteitssector. Als eerst wil ze dat er rust en voorspelbaarheid komt rondom autobelastingen. Er één duidelijke transformatie komen die de komende jaren niet hoeft worden aangepast voor zowel de consument als het autobedrijf.

Een ander punt is de betaalbaarheid van auto's, of liever gezegd de onbetaalbaarheid. De gemiddelde automobilist mag er niet door overheidsingrepen op achteruitgaan. Autorijden moet ook financieel haalbaar zijn voor Nederlanders met een kleinere beurs die voorlopig nog afhankelijk zijn van een brandstofauto en niet direct kunnen overstappen op een EV.

Wat gaat er nu gebeuren?

De brancheverenigingen hebben hun zegje kunnen doen. De plannen van het kabinet worden momenteel verder uitgewerkt. Die komen dus bovenop het aantal ingewikkelde mobiliteitskwesties die er al liggen. Denk aan het gat uit misgelopen benzineverkopen door de EV-groei dat steeds groter wordt. Voor nu zullen we tot januari 2027 moeten wachten. In die maand stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer waarin de hervorming van de nieuwe vormgeving van de autobelastingen wordt besproken. De definitieve versie komt later bij de voorjaarsbesluitvorming.

Misschien ben ik naïef maar ik ben hier best hoopvol over. De Bovag schrijft namelijk: "Het kabinet-Jetten wil serieus aan de slag met de hervorming van autobelastingen.'' Aangezien de Bovag al lange tijd erg kritisch is op de autoplannen van het kabinet geloof ik de zin hiervoor wel. Nu nog een manier vinden om iedereen blij te maken. Moet het kabinet hard inzetten op extra stimulering van elektrisch rijden, of moet de focus vooral liggen op het betaalbaar houden van de traditionele brandstofauto? Laat het weten in de comments!

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Bron: Bovag