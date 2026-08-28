Kabinet, word wakker: verplichte EV-laadpalen moeten stoppen!

Welkom in Nederland, het land waar de regelgeving haaks staat op de werkelijkheid. In deze aflevering: de verplichte EV-laadpalen en de stroomaansluitingsstop.

Wat is er aan de hand? Volgens de Europese richtlijn EPBD IV moeten eigenaren van kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en sporthallen met meer dan vijf parkeerplekken verplicht minimaal één laadpunt hebben.

Richting 2027 worden de regels nog wat scherper. Je moet dan als MKB’er minimaal 1 laadpunt per 10 parkeerplaatsen of leidingdoorvoeren voor minimaal de helft van de parkeerplaatsen. En dan raadt de belangenorganisatie voor MKB’ers je ook nog eens aan om meer te doen dan het minimum. Daarbovenop komt nog dat de overheid je subsidie geeft als je laadpalen gaat aanleggen via de SPRILA .

Het probleem

De gedachte erachter is goed: bezoekers met een EV moeten er kunnen opladen. Maar daar wringt ook de schoen. Tot voor kort kregen kleinverbruikers gewoon capaciteit op het stroomnet. Maar per 1 juli 2026 bestaat het prioriteringskader van de ACM . Omdat het stroomnet zo overvol zit, wordt hiermee bepaald welke projecten voorrang krijgen op het elektriciteitsnet. Zit het stroomnet in jouw regio vol? Dan krijg je geen extra vermogen meer toegewezen.

De ACM geeft voorrang aan 'maatschappelijke basisbehoeften' zoals veiligheid (politie/brandweer), ziekenhuizen en nieuwbouwwoningen. Terecht natuurlijk, maar de verplichte EV-laadpalen moeten hier absoluut buiten blijven. Volgens mij loopt Nederland al voorop in het aantal (snel)laadmogelijkheden voor EV-rijders. Vorig jaar hadden we nog de meeste laadpalen per 100 kilometer weg. Toen hadden we 3,7 EV’s per openbaar laadpunt. Veel meer dan landen als Frankrijk (11,6) en Duitsland (14,3).

Tijd voor actie Den Haag!

Laten we daarom de ruimte op het net vrijhouden voor zaken die belangrijker zijn: het bouwen van nieuwe huizen en die huizen voorzien van elektriciteit. De overheid zou bij de Europese Unie moeten aangeven dat we die extra laadpalen echt niet nodig hebben en wel de extra ruimte op het net enorm goed kunnen gebruiken voor belangrijkere zaken.

Foto ter illustratie: Taycan Turbo gespot door toyotafortuner

Bronnen: MKB , ACM , European Alternative Fuels Observatory

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