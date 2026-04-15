Kabinet zet miljard klaar, geen verlichting voor tankende Nederlander

Het is weer even zo’n typisch Haags momentje. De brandstofprijzen schieten omhoog, automobilisten zuchten… en Den Haag komt met een oplossing. Geen grote ingrepen, geen spectaculaire pompactie, maar een paar cent extra hier en een regeling daar. Je voelt hem al: dit wordt er zo eentje.

Twee cent erbij, feest?

Het kabinet werkt dus aan een steunpakket van bijna een miljard euro om de economische klap van de situatie in het Midden-Oosten op te vangen, zo blijkt uit De Telegraaf. Voor automobilisten zit het ‘goede nieuws’ vooral in de kilometervergoeding.

Die gaat omhoog. Van 23 cent naar ongeveer 25 cent per kilometer. Twee cent dus. Na een hele dag rijden misschien net genoeg om je koffie bij het tankstation te betalen, maar niet genoeg om echt verschil te maken als je dagelijks veel kilometers vreet.

De pomp? Daar gebeurt niks

En dan het echte pijnpunt: de brandstofprijzen. Daar doet het kabinet precies helemaal niks mee. Geen accijnsverlaging, geen tijdelijke korting, geen “we helpen even iedereen”. Waarom niet? Omdat het te duur is natuurlijk. Een paar cent minder per liter kost al snel een miljard euro. En dat vindt Den Haag blijkbaar net even een brug te ver.

Dus terwijl jij bij de pomp staat te twijfelen of je nog een rondje extra rijdt, heeft het kabinet besloten dat het probleem vooral “gericht” opgelost moet worden. Lees: dus niet voor iedereen.

Ondernemers krijgen VIP-behandeling

Wie wél een beetje mazzel heeft: ondernemers met een bestelbus op grijs kenteken. Voor hen gaat de motorrijtuigenbelasting waarschijnlijk omlaag. En dat is logisch. Deze groep maakt veel kilometers en voelt de pijn direct in de portemonnee. Maar het contrast is wel weer typisch: de zakelijke rijder krijgt echte verlichting, de particuliere rijder krijgt… twee cent per kilometer.

Dat is een verschil dat je zelfs zonder rekenmachine snapt.

In andere landen gooien ze wél de pomp open

Terwijl Nederland dus op z'n typisch Nederlands een miljoen mogelijke oplossingen bekijkt, kiezen andere landen voor een iets directere aanpak. Daar wordt gewoon aan de pomp ingegrepen. Oldschool, maar wel effectief.

In Italië bijvoorbeeld doen ze niet moeilijk en gooien ze er zo’n 25 cent per liter af. Dat voel je meteen als je staat af te rekenen. Oostenrijk doet iets minder maar zorgt er wel voor dat die korting ook écht bij de automobilist terechtkomt.

Spanje verlaagt de accijns met 30 cent per liter, terwijl Duitsland ook gewoon de hakbijl in de brandstofaccijns zet met een tijdelijke verlaging van rond de 17 cent per liter. En zelfs in Canada denken ze: weet je wat, we schrappen die belasting gewoon even helemaal.

Klassiek compromis, moderne problemen

Natuurlijk gaat het pakket over meer dan alleen auto’s. Er komt geld voor het energienoodfonds, zodat huishoudens hun energierekening kunnen betalen. Ook wordt er geïnvesteerd in isolatie en krijgen bedrijven eerder toegang tot subsidies.

Allemaal verstandig, allemaal nodig. Maar voor de automobilist verandert er onderaan de streep eigenlijk vrij weinig. De prijzen blijven hoog, de kosten lopen op, en Den Haag probeert het vooral net niet uit de hand te laten lopen.

De plannen zijn nog niet definitief. Het kabinet wil vrijdag de knoop doorhakken over het steunpakket, maar tot die tijd kan er nog van alles worden aangepast. Daarna komt er nog een overleg met de oppositie om te peilen of er genoeg steun is.