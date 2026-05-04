Kabinetsstukken bevestigen: automobilist gaat nog meer bloeden aan de pomp

Alsof tanken nog niet pijnlijk genoeg was, lijkt er weer een nieuwe rekening onderweg naar je portemonnee. Vanuit Den Haag sijpelen namelijk plannen door die ervoor zorgen dat je binnenkort nóg dieper moet zuchten bij de pomp. En nee, dit is niet alleen een probleem voor dieselrijders, ook benzine komt er niet ongeschonden vanaf.

Het dieseldubbeltje slaat toe

De naam klinkt bijna schattig, maar de impact is dat in de verste verte niet. Vanaf januari 2027 dreigt diesel namelijk meer dan 10 cent per liter duurder te worden. Dat blijkt uit kabinetsstukken, zo meldt De Telegraaf. De oorzaak daarvan ligt in een eerder gemaakte politieke keuze: de accijnskorting die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd ingevoerd, wordt niet verlengd voor diesel. Voor benzine werd destijds wél geld vrijgemaakt, maar dieselrijders moesten het doen met “succes ermee”.

En dat terwijl dieselprijzen inmiddels allesbehalve laag zijn. Sterker nog, ze zijn de afgelopen tijd juist flink gestegen en zelfs even duurder geweest dan benzine. Timing is dus… laten we zeggen: vrij ongelukkig.

Benzine krijgt later de klap

Denk je als benzinerijder nog even rustig achterover te kunnen leunen? Think again. Een jaartje later, in 2028, komt er namelijk een dubbele tik. Niet alleen verdwijnt dan de accijnskorting, ook komt er een extra heffing bij vanuit Europa: het nieuwe emissiehandelssysteem, ook wel bekend als de ‘Timmermans-taks’. Klinkt vreselijk, en dat is het ook.

Waarom? Omdat dit een potentiële prijsstijging van zo’n 33 cent per liter benzine betekent. Ja, je leest het goed. Eén tankbeurt en je pakt gelijk Marktplaats erbij om een tweedehands racefiets uit te zoeken.

Den Haag twijfelt (een beetje)

Of het allemaal daadwerkelijk zo hard gaat gebeuren, is nog niet 100 procent zeker. In Den Haag wordt namelijk nog druk gerekend, gepolderd en vooruitgeschoven richting Prinsjesdag. Minister Eelco Heinen laat wel weten dat eerdere keuzes natuurlijk zijn gemaakt met de kennis van toen. Inmiddels is er een hoop veranderd, lees: alles is duurder geworden, en dat maakt de discussie ineens een stuk spannender.Tegelijkertijd kost het verlengen van de accijnskorting bakken met geld. Dus ja, ergens moet iemand die rekening betalen. En jij kan natuurlijk al raden wie dat uiteindelijk is.

Ondertussen zitten vooral transportbedrijven met klotsende oksels, want die krijgen niet alleen te maken met duurdere brandstof, maar ook met andere kostenverhogingen zoals de vrachtwagenheffing.

Voor de gemiddelde automobilist betekent het simpelweg dat autorijden weer een stukje duurder wordt. Alsof het een abonnement is dat elk jaar ongemerkt omhoog kruipt. Goedkoop tanken zit er in ieder geval voorlopig niet meer in.