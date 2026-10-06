Kan Antonelli dit weekend al F1-kampioen worden? Dit zijn de scenario’s

Met nog zeven Grands Prix te gaan nadert het Formule 1-seizoen van 2026 zijn climax. Kan kampioenschapsleider Antonelli dit weekend al de titel grijpen, of moet het feest nog even worden uitgesteld? We zetten de volledige rekenkundige analyse op een rij.

Antonelli heeft tot nu toe 320 punten verzameld. Dat zijn er 84 meer dan zijn teamgenoot op P2, George Russell. De kans is groot dat dat er meer worden in Singapore. Mercedes heef bevestigd dat Russell nieuwe motoronderdelen nodig heeft na zijn uitvalbeurt in Sepang waardoor hij een ‘’heftige gridstraf’’ krijgt volgens Mercedes. Die gaat dus tijdens de hoofdrace achteraan starten en veel tijd goed moeten maken om nog in de punten te eindigen.

De F1-kalender van 2026

De laatste zeven races op het schema zijn:

GP van Singapore : 11-okt

GP van de Verenigde Staten (COTA): 25-okt

GP van Mexico: 01-nov

GP van Brazilië: 08-nov

GP van Las Vegas: 21-nov

GP van Qatar: 29-nov

GP van Abu Dhabi: 06-dec

Van de overgebleven races is er één sprintweekend: het komende raceweekend in Singapore. Daar kunnen de rijders dus maximaal 25+8= 33 punten halen. Daarmee is er op dit moment nog in totaal 183 punten te halen. Let wel: ondanks de vastberadenheid van F1-baas Domenicali is het nog altijd onzeker of de Formule 1 afreist naar Qatar en Abu Dhabi. We gaan er nu maar vanuit dat die races worden verreden, in het Midden-Oosten of op een vervanglocatie.

Kan Max Verstappen nog wereldkampioen worden?

Met de huidige vorm en een meewerkende RB22 wil je ook vast weten of het voor Max Verstappen nog mogelijk is om in 2026 kampioen te worden. Het antwoord: mathematisch gezien wel. Als hij alle races wint, eindigt hij met 371 punten. Om Antonelli te verslaan, mag de Italiaan niet meer dan 50 punten halen in zeven races (gemiddeld P8 per race). En dat is dan alleen nog Antonelli, maar er is dus nog een kans voor de optimistische Verstappen-fan.

Kan Antonelli in Singapore al kampioen worden?

Nee. Na Singapore zijn er nog 150 punten te verdelen. Antonelli heeft na Singapore dus een voorsprong van minimaal 151 punten nodig. Als Antonelli beide races wint en Russell niet scoort, is het verschil nog maar 117 punten.

Wanneer kan Antonelli wél kampioen worden?

Scenario A: Antonelli scoort maximaal, Russell minimaal

In het gunstigste scenario voor Antonelli heeft hij na de GP van de Verenigde Staten een voorsprong van 142 punten. Er zijn hierna nog 125 punten maximaal te halen waardoor hij dan niet meer in te halen is. De jonge Italiaanse Mercedes-rijder kan dus al op het Circuit of the Americas de allerjongste F1-kampioen in de historie van de sport worden als alles meezit. Daarmee zou hij het huidige record van Sebastian Vettel (die 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen oud was) met ruim drie jaar verpulveren.

Scenario B: Antonelli wint alles, Russell wordt telkens tweede

Stel dat Antonelli alles wint, maar Russell steeds P2 eindigt, wat gebeurt er dan? Na de GP in de VS het verschil dan 99 punten. Een race later - de GP van Mexico - groeit de voorsprong in dit geval naar 106 punten. Omdat er hierna nog vier races zijn (en dus maximaal 100 punten te halen) wordt Antonelli kampioen in Mexico-Stad.

Wat moet Antonelli minimaal doen om kampioen te worden?

Antonelli heeft een royale marge. Hij heeft in de resterende 7 weekenden nog 100 punten nodig om op eigen kracht onbereikbaar te worden voor de concurrentie. Dit komt neer op gemiddeld 14,2 punten per weekend, oftewel een derde plaats of beter in elke race.

Hoe kan George Russell alsnog kampioen worden?

Het maximaal haalbare eindtotaal aan punten voor Russell is 419 punten. Om Russell een kans te geven, mag Antonelli (nu op 320 pt) in de komende zeven races maximaal 98 punten pakken (gemiddeld minder dan 14 punten per race, oftewel maximaal P4/P5 over de streep). Russell moet op zijn beurt dan iedere race winnen.

Het mooie aan deze scenario’s: ze zijn zeker dit jaar een stuk minder waard dan andere jaren. Doordat Verstappen in zijn Red Bull, de Ferrari’s en af en toe de McLarens meedoen om overwinningen en podia snoepen zij veel punten weg bij de Mercedessen. Het is dus geen gegeven dat Merc 1-2 eindigt zoals ze deden in het Hamilton-Bottas-tijdperk.

F1-stand voor de GP van Singapore 2026

Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 320 2 Russell Mercedes 236 3 Hamilton Ferrari 214 4 Leclerc Ferrari 191 5 Norris McLaren 188 6 Verstappen Red Bull Racing 188 7 Piastri McLaren 128 8 Hadjar Red Bull Racing 96 9 Lawson Racing Bulls/Red Bull 65 10 Gasly Alpine 41 11 Lindblad Racing Bulls 38 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 20 14 Bortoleto Audi 10 15 Hülkenberg Audi 7 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Alonso Aston Martin 7 18 Sainz Williams 7 19 Albon Williams 5 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

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