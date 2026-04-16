Kan deze versie de nieuwe Lancia Ypsilon redden?

Stellantis heeft beloofd dat elk merk bestaansrecht heeft, maar is over Lancia akelig stil. Het merk herrees, verkoopt zelfs een auto, legt een linkje met de autosport en is zo eigenwijs als je wil dat een Lancia is. Toch koopt niemand hem. Kan dat anders?

249 stuks. Zo veel Ypsilons zijn er verkocht in Nederland sinds de lancering in 2024. Doe je dat getal keer vier, dan heb je marginaal meer dan wat Opel wist te slijten van zustermodel Corsa, maar dan enkel de eerste vier maanden van 2026. Voor de Peugeot 208 idem dito en het aantal verkopen van die twee sinds de laatste vernieuwing ligt rond de 10.000 exemplaren per model. Het loopt geen storm bij Lancia. Het merk belooft binnenkort met de nieuwe Gamma te komen als tweede model, maar je vraagt je af of je niet nu al aan een dood paard aan het trekken bent.

Wat ook niet helemaal helpt in deze tijd is hoe de Ypsilon qua uitvoeringen in elkaar steekt. Het wordt altijd een iets luxueuzere (maar dus ook iets duurdere) Corsa of 208. Als leuke versie heb je de 280 pk sterke HF, wat ook nog eens een leuke knipoog is naar het feit dat HF op alle succesvolle rallyauto's van Lancia stond. Sterker nog: er is een nieuwe Ypsilon als rallyauto. Het nadeel van de HF is dat 'ie elektrisch is en er is geen extra sportieve benzine-Ypsilon als HF.

Lancia Ypsilon voor de purist

Even terug naar het feit dat de Lancia Ypsilon een duurdere 208 is, dat wordt nu in Italië ietwat rechtgetrokken. Lancia zorgt er namelijk voor dat de Ypsilon een leuke, maar vooral goedkope toevoeging krijgt onderaan het gamma. Er komt namelijk een nieuwe basisversie waar de DCT-zesbak is omgewisseld voor de handbak uit de 208. Het betreft de 100 pk sterke versie, want de 75 pk-versie bestaat in Italië niet voor de 208 voor zover wij kunnen vinden. Het gebruiken van de handbak drukt de prijs van de Ypsilon met 3.000 euro. De in Italië geldende vanafprijs van 22.200 euro, die dus eerst ruim 25 mille was, is daarmee een heel stuk beter.

Voor ons niet relevant, maar zo makkelijk kan het dus zijn. Dus waarom niet? Het hebben van een handbak moet de puristen aanspreken, alsook de prijs wat drukken. Neem je even die 3.000 euro als afname als de versie in Nederland beschikbaar zou komen voor de Lancia Ypsilon, dan is 'ie ineens vergelijkbaar met de Peugeot 208 met dezelfde motor en bak. Als schraapversie zit daar nog een 208 met 75 pk onder voor 2.000 euro minder.

Goed, misschien is de prijs niet de grootste horde voor de Lancia Ypsilon, maar goedkoper is altijd beter, lijkt ons. Lancia nu alweer een stille dood laten sterven lijkt ons extra pijnlijk.