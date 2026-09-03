Kan een diesel nog uit in 2026? We berekenden het kantelpunt

Diesel is dood. Vooral in Nederland. Van het aantal auto’s dat maandelijks verkocht wordt, is nog maar iets meer dan een half procent een auto die op het duivelssap rijdt. Zijn die paar mensen gek, of is het zelfs nu nog rendabel om een zelfontbrander te rijden? We zochten het uit.

Vroeger, in een ver, ver verleden, kon je er redelijk vanuit gaan dat een diesel een financieel verstandige keuze was als je meer dan 20.000 kilometer per jaar reed. Tegenwoordig, met de exorbitant gestegen dieselprijzen, is dat alles behalve het geval. Diesel is niet meer goedkoper dan benzine. Sterker nog, het is met regelmaat duurder, afhankelijk van de marktwerking. Het roept de vraag op vanaf hoeveel kilometer een diesel überhaupt nog uitkan.

De diesel kan uit, ook in 2026

Vanzelfsprekend is het antwoord op die vraag een volmondige ‘ja’. Het gaat er meer om hoeveel kilometers je moet rijden om financieel voordeliger uit. Dat is een wat lastiger te beantwoorden vraag, al is het alleen al omdat de wegenbelasting per provincie verschilt, en het verbruik per auto ook.

Toch kunnen we wel een beetje inzicht geven in waar een kantelpunt tegenwoordig kan liggen. En dat is aanzienlijk veel verder dan de 20.000 kilometer die een paar jaar geleden nog als vuistregel gold.

Om tot een ietwat representatief beeld te komen, leek het ons een goed idee om de BMW 5 Serie als voorbeeld te nemen. Deze auto kan namelijk geleverd worden met alle denkbare aandrijflijnen. Niet alleen is hij te krijgen in benzine en diesel, ook is een hybride een optie en kan je desgewenst voor een volledig elektrische variant kiezen.

Wat kost dat dan?

In het rekenvoorbeeld gebruiken we de wegenbelasting die de provincie Noord-Holland rekent. Waarom? Omdat we daar zelf wonen. Daarnaast houden we de gemiddelde brandstofprijzen van 3 september 2026 (het moment van schrijven) van de ANWB aan. Dat betekent dat we met een benzineprijs van 2,42 euro werken en met een dieselprijs die precies even hoog ligt. Voor de kosten per kWh is het wat lastiger rekenen, omdat hier een enorm gat tussen het tarief van de thuisladers, publieke laadpalen en snelladers zit. Een gemiddelde van 40 cent per kWh leek ons daarom wel eerlijk.

De auto’s waarmee we rekenen: De BMW 520i, 520d, 530e en i5 eDrive40.

Verbruik Gewicht Wegenbelasting per kwartaal Prijs vanaf 520i (benzine) 6,3l/100 km 1800 kg 307 euro 70.740,50 euro 520d (diesel) 5,5l/100 km 1850 kg 592 euro 80.864,90 euro 530e (hybride) 2,6l/100 km 16,2 kWh/100 km 2080 kg 387 euro 72.799,40 euro i5 eDrive 40 (elektrisch) 17,8 kWh/100 km 2196 kg 289 euro (70 procent) 73.819,49 euro

Met die basisinfo kunnen we vrij simpel berekenen wat de kosten per jaar zijn bij een X-aantal kilometers. Enkel bij de hybride komen we op een oneerlijk getal uit, want die 2,6 liter per 100 kilometer is natuurlijk nooit haalbaar. Ook is kan het zijn dat de hybride-rijder amper elektrisch rijdt, of juist bijna alles elektrisch doet. Een groot grijs gebied. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben en dus maken we een 50/50 verdeling tussen benzine en elektrisch bij de hybride. Voor de rest raden we aan om de cijfers van deze auto in de vergelijking met een korreltje zout te nemen.

En wanneer is die diesel dan goedkoper?

Voor de berekening hebben we het WLTP-verbruik vermenigvuldigd met het aantal kilometers dat we voorschotelen. Dit cijfer vermenigvuldigen we vervolgens met de liter- of kWh-prijs. Bij het bedrag dat daaruit komt rollen, tellen we vier keer het kwartaalbedrag van de wegenbelasting op en dan hebben we een totaalbedrag voor een jaar rijden.

520i (benzine) 520d (diesel) 530e (hybride) i5 eDrive 40 (elektrisch) 12.000 km € 3057,52 € 3965,2 € 2326,32 € 2010,4 20.000 km € 4277,2 € 5030 € 2845,2 € 2580 25.000 km € 5039,5 € 5695,5 € 3169,5 € 2936 30.000 km € 5801,8 € 6361 € 3493,8 € 3292 35.000 km € 6564,1 € 7026,5 € 3818,1 € 3648 60.000 km € 10.375,6 € 10.354 € 5439,6 € 5428

Zoals je kunt zien moet je eigenlijk het grootste deel van het jaar achter het stuur van je 5 Serie besteden om onderaan de streep goedkoper uit te zijn. In het geval van een 5 Serie in Noord-Holland betekent dat dus ruwweg 60.000 kilometer per jaar. Ga d'r maar aan staan. Dat is, verdeeld over 220 werkdagen, zo'n 275 kilometer per dag.

Eigenlijk gewoon niet

Nu moeten we er ook nog bij vertellen dat we in bovenstaande berekening de aanschafprijs en de afschrijving niet mee hebben genomen. Dit is puur op kilometers, verbruik en de kosten voor wegenbelasting. Het kantelpunt komt nog verder te liggen als we de extreem harde afschrijving van diesels en de hogere prijs meerekenen.

Uiteindelijk komt het erop neer dat een diesel voor maar een heel selecte groep stugge kilometervreters een logische keuze is. Maar zelfs dan kan je stellen dat misschien ook zij eens naar een hybride of een volledig elektrische auto moeten kijken, hoe vervelend ze het laden ook vinden...

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