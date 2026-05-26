Kan een goede spec de Ferrari Luce nog redden…?

Het is een knappe prestatie van Ferrari: ze brengen voor het eerst in hun geschiedenis een EV uit en niemand klaagt over het ontbreken van een verbrandingsmotor… Alle aandacht ging uit naar het eh… unieke design van de Luce.

Dat is niet per se positief, want het design heeft een storm van kritiek ontvangen. En terecht. De Ferrari Luce oogt goedkoop, generiek en onelegant. Kortom: deze auto is alles wat een Ferrari niet hoort te zijn. Of valt alles opeens op z’n plek met de juiste samenstelling? Die vraag kunnen we beantwoorden, want de configurator staat inmiddels online.

De juiste velgen

Wat in ieder geval helpt: niet de aartslelijke Turbine-velgen selecteren. In plaats daarvan kun je ook opteren voor klassieke vijfspaaks velgen. Dan ligt het in ieder geval niet aan de velgen. Verder hebben we gekozen voor een historische kleur: Verde British Racing. Deze kleur is vooral historisch voor andere merken, maar dat doet er even niet toe.

Is de Ferrari Luce gered met een smaakvolle kleurstelling? Nou nee, hij is hooguit iets minder lelijk. Een donkere kleur verlaagt het Playmobil-gehaalte van deze auto enigszins, maar dat is vooral camouflage.

Interieur

Dan het interieur. Daar valt nog wel wat eer aan te behalen. Met de juiste kleur leer en alcantara kun je toch een Ferrari-ambiance creëren. Het driespaaks stuurtje en de stoelen zijn zelfs fraai te noemen. Maar als je alles uitvoert in zwart, oogt het interieur behoorlijk basic. Dat is in een Tesla misschien niet zo erg, maar in een Ferrari van meer dan 5 ton verwacht je toch meer.

Enfin, probeer de configurator van de Ferrari Luce vooral zelf eens uit om te kijken of je er nog wat van kunt maken.





