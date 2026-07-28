Goedkoopste BMW 1M van Marktplaats: het kan nog

Ietwat per ongeluk één van de beste auto's ooit bouwen, het overkomt zelfs BMW. Door in de grabbelton te duiken combineerde het merk een aantal elementen van de beste M-producten ter wereld om zo tot een soort moderne originele M3 te komen. De BMW 1M Coupé was helaas wel zeer gelimiteerd, dus moet je op je hoede zijn als je er één wil hebben. Het aanbod op Marktplaats bevestigt dat de prijzen nogal uit de hand lopen, maar het kan nog.

Voor wie het even niet meer helder heeft: de BMW 1M Coupé is misschien wel het vreemdste M-product aller tijden. Om de context van de tijd even aan te duiden: de BMW M3 (E92) had inmiddels een V8, waardoor er in theorie ruimte was voor een kleiner M-model met zes-in-lijn. Daar wilde het merk graag een echte puristische rijdersauto van maken: simpel, maar toch helemaal M. Het werd een wat vreemde combinatie van allerlei onderdelen.

Ten eerste, de basis was de BMW 1 Serie, de coupé. Als 135i al goed voor 306 pk uit de N54B30 zes-in-lijn. Daar maakte M voor het eerst in jaren géén S-motor van: in plaats daarvan werd de 340 pk sterke N54 uit de BMW Z4 sDrive35is gebruikt. Het onderstel werd uitgebreid met onderdelen van de E92 M3, waaronder de 'Competition'-velgen. Schakelen ging altijd met de hand, de automaat werd achterwege gelaten. Ook de naam werd een beetje lastig: BMW wilde de naam 'M1' voorkomen vanwege de associatie met de supercar, dus werd het 1 Series M Coupé. 1M Coupé is dan ook meer een geuzennaam.

Waarom BMW dit gekunstelde ding dan toch ging maken? Er zijn vele bewijzen dat BMW intern het platform van de 1 Serie uitermate geschikt vond voor een puristische versie. Denk aan de 1 Series tii Concept, waar de 1M eigenlijk een soort belichaming van is. Het uitgangspunt voor Project Pyrat, zoals de 1M intern werd genoemd, was een puristische stuurmansauto die de ingenieurs zelf zouden willen hebben. Omdat niet duidelijk werd hoe populair dat zou kunnen worden, zou het merk er 2.700 bouwen. Kun je nagaan hoe erg het was geweest, want uiteindelijk bouwde BMW er ruim 6.300.

Het werd een hit. Die puristische insteek om een soort M3-junior te zijn, die werkte uitermate goed. Het was een heerlijke gooi-en-smijtauto, lekker simpel, lekker licht, en toch lekker BMW. Vandaar dat de opvolger, de M2, een zeer gelijkwaardige insteek kreeg en nog steeds een speeltje voor de liefhebber is. Maar die originele 1M, met al zijn -op papier- grote missers die toch een lekker totaalplaatje opleveren, die wordt echt speciaal gevonden. Alleen met slechts 6.300 exemplaren moet je wel goed zoeken.

BMW 1M Coupé op Marktplaats

Gelukkig staan er nog een paar op Marktplaats, maar de BMW 1M Coupé is geen goedkope auto meer (en dat eigenlijk nooit echt geweest). Waardes zitten al een tijdje in de lift en ook al vallen de absolute getallen mee, voor een 1 Serie mag je aardig diep in de buidel tasten. De goedkoopste op Marktplaats is in theorie perfect, dus nemen we je even mee.

BMW bouwde alle exemplaren van de 1M Coupé tussen 2011 en 2012, dit witte exemplaar komt uit 2012. En ja, hij is wit, Alpineweiß III om precies te zijn. Dat was één van de drie opties (uit het standaardpalet): je had 'm ook nog in het zwart en de kleur die iedereen direct associeert met de 1M: Valencia Orange. Dankzij de opgeblazen widebody en Styling 359-velgen kan de 1M het eigenlijk allemaal wel hebben, dus ook dit witte exemplaar is prima. Je had verder weinig opties die het exterieur aanpasten, dus wat dat betreft is vrijwel elke 1M hetzelfde.

Van binnen is de BMW 1M Coupé op Marktplaats ook precies wat je verwacht. Hier ook verder weinig te kiezen qua performance en exclusieve aankleding, dat was het doel niet. Wel had je wat upgrades in het multimedia mocht je dat wensen. Dat is op zich wel mooi aan de 1M: het is geen 7 Serie, maar vier stoelen, iDrive en allerlei herkenbare luxueuze features krijg je er gewoon bij. Je kan dus prima dagelijks rondbewegen met de 1M als je dat wil.

Kopen

Nou is natuurlijk de vraag: wil je dat, of wil je deze auto in een schuur zetten zodat je over twintig jaar er lekker veel geld uit kan halen? In het geval van deze witte BMW 1M Coupé op Marktplaats zouden wij aanraden om er gewoon lekker mee te rijden. Met zijn kilometerstand van 170.742 kilometer hebben de vorige eigenaren dat ook gedaan en hoef je dus niet bang te zijn om een exemplaar op afleverkilometers te molesteren. Zoals gezegd maakt het de auto echter nog niet goedkoop voor een 1 Serie uit 2012.

De verkoper ziet er graag 49.950 euro voor. Een M2 is daarmee goedkoper, maar de 1M was het origineel en volgens bepaalde kenners de betere optie. Het kan dus nog: sla je slag. Dat doe je uiteraard op Marktplaats.

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