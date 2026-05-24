Kan je de Volkswagen Passat R36 eigenlijk nog wel betalen?

Er was eens een tijd dat het voor Volkswagen niks meer dan logisch was dat er een forse motor voorin de Passat lag. De W8 was wellicht wat excessief, maar voor de opvolger was er zeker iets in dezelfde trend. Door de verandering van motororiëntatie (van lengterichting naar dwars) moest dat 'slechts' de VR6 worden. Wel de ultieme VR6 die je vond in de Volkswagen Passat R36. Een auto waar je wellicht te laat voor bent.

De VR6 hoorde er nog helemaal bij rond 2006. In de Golf (V) en Passat (B6) vond je hem met een slagvolume van 3.2 liter, goed voor 250 pk. In de Golf betekende het dat je de R32 moest kiezen, inclusief R-aankleding. Bij de Passat was het 'gewoon' een motorkeuze voor de iets dikkere uitvoeringen. Want een Passat met R-aankleding kwam nog met de R36. Door de VR6 te vergroten naar 3.6 liter, steeg het vermogen naar 300 pk. Zo'n lekkere bak power zonder turbo's: heerlijk.

Elke Volkswagen Passat R36 was een dikke rammer. Je had namelijk weinig te kiezen. Sedan of Variant en wat kleuren waren in hoofdlijnen hoe ver je mocht gaan. (tenzij @Thomas20vt nog wat leuke dingen weet te vertellen). Elke R36 had de 3.6 VR6 met 300 pk en 350 Nm, gekoppeld aan de DSG met zes versnellingen. Het zorgde voor een sprint naar 100 in 5,8 seconden en een top van 250 km/u.

De bodykit was een stuk dikker dan de normale Passat met een opvallend dikkere bumperset, chromen grilleomlijsting voor en twee dikke pijpen achterop en 18 inch "Omanyt"-velgen. De meest herkenbare kleur is Biscay Blue Metallic, een kleur die exclusief was voor de R36 en de latere R Design-uitvoering. Over dat laatste gesproken: ten opzichte van normale Passats heeft de R36 geen mistlampen aan de voorkant voor extra koeling, reflectoren boven de uitlaten en donker getinte achterlichten. Handig om hem te onderscheiden van mensen die met een tweeliter Passat pretenderen dat ze een R36 hebben.

(Te) duur

Over dat laatste gesproken: ondergetekende zal altijd beweren dat de keuze op een R-Line is gevallen vanwege de handbak, maar stiekem was het gewoon een kwestie van budget. De Volkswagen Passat R36 is maar twee jaar geleverd en hij was peperduur. Inflatie in acht houdende betaalde je het equivalent van 105.000 euro voor een R36 in 2008. Ze zijn er gewoon bijna niet meer. Het Marktplaats-aanbod bevestigt dat beeld. We kunnen er maar vier vinden en allemaal hebben ze wel wat. Of het is een exportprijs, of het is eentje met een hoge kilometerstand (hoeft geen probleem te zijn maar is dat wel voor veel mensen), of je moet hem nog zelf importeren. Je bent er minimaal 13.000 euro voor kwijt, maximaal het bedrag van dit zwarte exemplaar.

Dat is nadeel één, hij is zwart. Blauw is een mooiere kleur en als je goed oplet is zelfs rood mogelijk. Verder is de staat overigens dikke prima voor deze Volkswagen Passat R36 op Marktplaats, die 187.095 kilometer achter de kiezen heeft. Geen gekke modificaties, netjes bijgehouden binnen en buiten en voorzien van een nieuwe koppeling, nieuwe kettingen, injectoren, HPFP én LPFP, groot onderhoud en opnieuw gespoten met nieuwe voorstoelen. Dit is dus wel de Passat R36 die je wil. Trek de knip maar.

Je moet namelijk 23.950 euro uit je portemonnee toveren om deze Volkswagen Passat R36 van Marktplaats te plukken. Dan heb je wel een zeldzaam dikke Passat, maar met dit soort prijzen beginnen er toch leukere auto's binnen budget te vallen. Het is helaas wat de markt doet. Of je moet heel specifiek een R36 willen, dan is dit wel een fraai exemplaar. Kopen mag dus op Marktplaats.

Alternatief

Je betaalt bij de Volkswagen Passat R36 vooral extra omdat het die retezeldzame R36 is met de bijbehorende aankleding. Stel nou dat je vooral die 3.6 liter VR6 in een Passat Variant wil. Dan is er wel een alternatief voor je op Marktplaats.

Ta-da! De Volkswagen Passat B7. Los van een flink herzien uiterlijk is dat eigenlijk een hele forse facelift voor de Passat B6. De hard points, ook in het interieur, zijn hetzelfde. Alleen de carrosserie is nieuw, de multimedia in het interieur is vernieuwd en je moet dealen met het feit dat hier nooit een R36 van kwam. Of wel? De 3.2 V6 werd uit de prijslijsten gehaald en vervangen door de 3.6 V6 met dezelfde specs als de Passat R36. 300 pk, 350 Nm en enkel de DSG-automaat. De sprinttijd daalde zelfs naar 5,7 seconden!

De 3.6 VR6 bij de Volkswagen Passat B7 had voor de liefhebbers van sleepers nog een voordeel. Ja, je kon hem krijgen met het R-Line-pakket, maar ook deze Highline. Dat zorgt ervoor dat deze V6-versie net zo makkelijk een goed aangeklede 1.6 TDI had kunnen zijn. Altijd leuk om mensen mee te verrassen, inclusief die heerlijke VR6-brom. Zwart mag dan een nadeel zijn bij de R36, maar bij deze 3.6 V6 maakt het de onderwaardering van de auto enkel nog leuker. Normaliter dragen twee subtiele eindpijpen daar ook aan bij, die zijn bij dit exemplaar wel wat onooglijk groot.

Verder is er nog een reden om deze Volkswagen Passat 3.6 V6 wellicht fraai te vinden: two-tone stoelen in half zwart, half cognackleurig leder. Die kleur komt verder enkel terug in de deurlijsten, verder nergens. Niet overweldigend, wel fraai. Verder is het dashboard gewoon wat je verwacht: vergeleken met de R36 een nieuw stuur, nieuwe multimedia, nieuwe tellers en, jawel, de elektrische handrembediening verhuisde van naast de lichtschakelaar naar de middenconsole. Oh ja, en je krijgt een analoog klokje. Cool, toch?

Volgens de verkoper is deze Volkswagen Passat 3.6 V6 ook prima onderhouden en zijn er wat plekjes die 'passen bij de kilometerstand van 224.890 kilometer'. Even in acht houdende dat je bijna 25.000 euro mag neertellen voor een R36, is de prijs wel een stuk vriendelijker. 9.950 euro, om precies te zijn. R36-specs voor een tweedehands Passat-prijs. Dus als die R36-aankleding je niks interesseert, best interessant. Liever geen Variant? Je kon deze aandrijving ook krijgen in de sedan en CC. Kortom: er zit een dikke meerprijs aan een 'echte' R36, maar de aandrijflijn is een stuk goedkoper. De R36-op-een-budget is hier te krijgen op Marktplaats.