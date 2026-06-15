Kan Verstappen de dupe worden van nieuwe Monaco-wending?

Normaal gesproken bij een F1-race weet je een paar uur na de finish wel een beetje wie er gewonnen heeft, wie er op het podium stond en wie met lege handen naar huis gaat. In de Formule 1 van 2026 is dat soms nog ietwat optimistisch. De Grand Prix van Monaco is inmiddels al weken geleden verreden, maar achter de schermen wordt er nog altijd gevochten om punten, podiumplaatsen en strafseconden. En die strijd kan zomaar gevolgen hebben voor Max Verstappen.

Hoe een meetfout een complete chaos veroorzaakte

Het hele drama begon met een serie straffen voor het te hard rijden in de pitstraat. Onder andere Pierre Gaslyyyyy, George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Franco Colapinto werden bestraft omdat ze volgens de FIA de limiet van 60 km/u hadden overschreden. Duidelijk toch? Totdat Alpine besloot de zaak aan te vechten. Tijdens een hoorzitting bleek namelijk dat de FIA een fout had gemaakt bij het berekenen van de lengte van de pitstraat. Omdat de snelheid niet rechtstreeks wordt gemeten, maar wordt afgeleid uit de tijd die een auto nodig heeft om een bepaalde afstand af te leggen, bleek die fout nogal belangrijk. Dus de FIA had mogelijk coureurs bestraft voor een overtreding die ze helemaal niet hadden begaan. Het gevolg was dat Gasly zijn straf teruggedraaid zag worden en alsnog zijn podiumplaats terugkreeg.

Iedereen wil iets terug

Goed, dat besluit zorgde dus weer voor een domino-effect waar zelfs de schrijvers van Drive to Survive klotsende oksels van krijgen. McLaren is niet blij omdat Oscar Piastri mogelijk een podium misliep. Red Bull is niet blij omdat Isack Hadjar zijn derde plaats en de bijbehorende punten verloor. Williams heeft aangegeven de protesten te steunen. En nu voegt Mercedes zich aan het rijtje toe. Teambaas Toto Wolff bevestigde dat het team een zogeheten right of review heeft aangevraagd. Niet omdat men in Brackley plotseling enorme fan zijn geworden van Pierre Gasly, maar omdat George Russell door de straf van een podiumkandidaat veranderde in een coureur buiten de punten. Volgens Wolff moet Mercedes simpelweg "voor George opkomen". Vrij vertaald: vijftien WK-punten zijn vijftien WK-punten.

Waarom Verstappen dit liever niet ziet

Voor Verstappen lijkt dit in eerste instantie een gevecht tussen andere teams. Toch kan de uitkomst wel degelijk invloed hebben op de titelstrijd. Russell verloor door de straf namelijk vijftien punten. Mocht Mercedes erin slagen om die punten alsnog terug te krijgen, dan komt de Brit automatisch dichter bij Verstappen in het kampioenschap. Ook McLaren kijkt nadrukkelijk naar de puntenverdeling. Als blijkt dat Piastri door de FIA-blunder een podium misliep, kan ook daar opnieuw discussie ontstaan over de uitslag. Red Bull bevindt zich ondertussen in een bijzondere positie. Het team wil juist dat Gasly zijn podium weer kwijtraakt, zodat Hadjar zijn derde plaats terugkrijgt. Het is ook allemaal wat.

Dus eigenlijk: iedereen probeert punten te graaien, terwijl de FIA vooral probeert uit te leggen hoe een verkeerd gemeten pitstraat heeft kunnen uitgroeien tot een juridische veldslag waar inmiddels ongeveer de halve grid bij betrokken is.

Via: GPfans

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