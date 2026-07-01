Gaat Verstappen wel winnen op Silverstone? ''Onze snelheid was goed''

Max Verstappen verraste vriend en vijand in Spielberg bei Knittelfeld. De Nederlander had pech in de kwalificatie, maar kwam in de GP van Oostenrijk gevaarlijk dicht bij de overwinning. Het scheelde maar 1,3 seconden naar de winnaar, George Russell. De grote vraag: is dit het nieuwe normaal en blijft Verstappen vechten om de hoogste trede van het podium?

We krijgen antwoord op die vraag van de beste man. Op Verstappen.com blikt hij eerst terug op de thuisrace van zijn werkgever: "Oostenrijk was een geweldige race voor ons en het voelde goed om eindelijk weer voor de overwinning te strijden. P2 was een solide resultaat en onze snelheid was goed. Het was ook fijn om op de baan het gevecht aan te kunnen gaan.’’

De blik is echter ook alweer gericht op de nieuwe kans in Engeland: ‘’Nu gaan we direct door naar de volgende race van de doubleheader. Ik ben dol op het circuit van Silverstone en het heeft veel geschiedenis." Ondanks dat hij uitkijkt naar het racen op het legendarische oude vliegveld is Verstappen realistisch over zijn kansen.

Formule elektrisch

Verstappen zegt: ‘’Ik denk dat het heel anders en uitdagender zal worden, vooral met het managen van de energie op dit circuit. Door de lay-out en de snelle bochten zou het een moeilijkere race kunnen worden.’’ Het weer zou nog wel in het voordeel van Red Bull en Verstappen kunnen werken: ‘’Het lijkt warmer te worden dan verwacht, dus we zullen zien."

Dat Verstappen het heeft over "het managen van de energie", is een diplomatieke formulering voor wat hij eerder na de race in Oostenrijk al benoemde. Na een aantal runs in de Red Bull-simulator kon de viervoudig wereldkampioen zijn frustratie over de F1-bolides op Silverstone namelijk nauwelijks verbergen. Hij barstte naar eigen zeggen "gewoon in lachen uit" om hoe bizar de auto's zich gedragen op de snelle Britse omloop.

Wie gaat er dan winnen?

Het batterijdrama speelt recht in de kaart van de concurrentie. Of eigenlijk, de concurrent. Het is inmiddels een publiek geheim in de paddock dat de Mercedes-krachtbron dit seizoen oppermachtig is als het aankomt op het efficiënt managen, hergebruiken en inzetten van die elektrische energie. Tel daar de lagere topsnelheid van Ferrari door hun kleine turbo bij op en Mercedes is weer alleenheerser. Of zou McLaren in de toffe onderstaande kleurstelling (geïnspireerd door de eerste McLaren F1-auto) wat kunnen uitrichten?

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