Kansspelautoriteit sommeert Rick van S. te stoppen met illegale winacties

Wie onze vriend Rick van S. volgt op social media weet dat hij regelmatig auto’s weggeeft. Dat is in principe een hartstikke leuk idee. Een van de eerste weggeefacties - van een Porsche Boxster - hebben we nota bene zelf nog gepromoot. Door de jaren heen ging Rick steeds dikkere auto's weggeven, maar daar zat vaak toch een raar bijsmaakje aan. Daarom vallen we niet van onze stoel nu blijkt dat de Kansspelautoriteit heeft ingegrepen.

De Ksa had in november al contact opgenomen met de Brabantse poetskoning. Toen kreeg Rick alleen een waarschuwing. Via een Teams-meeting legden ze keurig netjes uit wat de regels zijn rondom dergelijke weggeefacties.

Kennelijk heeft Rick niet zo goed opgelet tijdens de meeting, want hij ging daarna doodleuk verder met zijn illegale winacties. In maart verlootte hij weer een dikke C63 AMG Estate. De Ksa waarschuwde voor de trekking nogmaals dat deze actie niet aan de regels voldeed, maar daar had Rick een broertje dood aan.

De maat is vol

De Ksa heeft veel geduld gehad met meneer Van Stippent, maar nu is de maat vol. Ze hebben hem een last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent concreet: als Rick nog een keer een dergelijke winactie organiseert, moet hij € 150.000 per overtreding betalen. Dan moet de actie wel heel veel omzet genereren om nog lonend te zijn.

Het is overigens niet verboden om auto’s te verloten. Dat mag zelfs zonder vergunning. Je moet alleen wel aan de regels voldoen, wat Rick dus niet doet. Volgens de Ksa vindt de trekking niet op een onpartijdige manier plaats en werd niet duidelijk dat de actie bedoeld is om een product of dienst te promoten. Dat laatste zal de klant een worst wezen, maar met een partijdige trekking wordt je natuurlijk wel genaaid.

We zijn benieuwd wat de volgende stap gaat zijn. Rick kennende weet hij vast wel weer iets nieuws te verzinnen. Iets fabrieksnieuws, misschien wel.

Met dank aan Koos voor de tip!

Via: Casinonieuws

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