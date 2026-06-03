Kassa voor Leclerc: Monegask tekent mega-contract bij Ferrari

Vandaag maakt Ferrari het officieel: Charles Leclerc heeft zijn contract bij Italiaanse Formule 1-team verlengd. Mooie timing natuurlijk, net voor de GP van Monaco. Hoewel Ferrari in het ronkende persbericht traditioneel geheimzinnig doet over de exacte duur en de financiële details, druppelen die via de Formule 1-paddock al snel binnen. En geloof ons: Charles hoeft voorlopig niet op een houtje te bijten.

Volgens het The Race heeft Leclerc getekend voor de lange termijn. De 28-jarige Monegask ligt na deze nieuwe deal tot na 2030 vast bij Ferrari. Daarmee committeert hij het beste deel van zijn carrière aan het team waar hij als klein jongetje al van droomde.

Ka-ching!

Bij het nieuwe contract komt een lekkere loonsverhoging kijken voor Leclerc. Verschillende media melden dat het basissalaris van Leclerc stijgt van een slordige 34 miljoen dollar per jaar naar een jaarsalaris van 50 miljoen dollar.

Hiermee schrijft Ferrari direct F1-geschiedenis, al is het wel op de boekhoudafdeling. Met Lewis Hamilton al aan de andere kant van de garage (die eveneens tientallen miljoenen kost), is Ferrari nu het enige team op de grid dat meer dan 100 miljoen dollar aan coureurssalarissen uitgeeft.

Leclerc en Ferrari

Leclerc is inmiddels de absolute spil van het team. Hoewel hij pas 28 is, is hij nu al de coureur met de op één na meeste Grands Prix voor Ferrari achter zijn naam. Ook in de lijst met pole positions staat hij op een historische tweede plek, enkel nog achter de legendarische Michael Schumacher.

Leclerc reageert in het persbericht: ‘’Ik ben dolblij om deze reis met Scuderia Ferrari voort te zetten. Het is altijd zoveel meer geweest dan alleen een team voor mij; het is een tweede familie. We hebben geweldige en moeilijke momenten gedeeld, maar ik geloof meer dan ooit in dit team. Het rijden voor Ferrari is een droom, maar ook een verantwoordelijkheid die ik nooit voor lief neem."

Ferrari-teambaas Fred Vasseur voegt daaraan toe dat de verlenging "volstrekt natuurlijk" aanvoelt. "We hebben hem zien groeien tot een van de sterkste coureurs in de Formule 1 en iemand die volledig één is met het team." Het doel is helder: het wereldkampioenschap moet en zal terugkeren naar Maranello. De afgelopen jaren lukte het telkens niet, veelal door strategische blunders van het team, een auto die niet kon tippen aan een dominante concurrent of beide. Zou Leclerc voor 2030 wel al een wereldtitel op zak hebben, denk je?

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