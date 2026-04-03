Ken je hem nog: Porsche's bijzondere handgeschakelde automaat

Je zou het met de kennis van nu niet zeggen, maar er was eens een tijd dat de handbak de gulden standaard was. Tot en met bakken als de welbekende F1, PDK en/of DSG was het namelijk nooit echt de sportieve optie, meer de handige optie voor bepaalde soorten auto's. Toch is het niet zo dat er nooit geïnnoveerd werd met automatische transmissies voor sportieve auto's. Porsche was al aan het experimenteren in 1968 met een bijzondere bak, de Sportomatic. Een handgeschakelde automatische transmissie. Hoe zat dat ook alweer?

In lijn der verwachtingen heeft het gros van de Porsche 911's van het oermodel drie pedalen en vier of vijf versnellingen. Tenzij je de Sportomatic aanvinkte. Dan kreeg je wel een pook met vier versnellingen, maar slechts twee pedalen. Je kon dus schakelen zonder te koppelen. Op een manier die nog niet eerder gebruikt was.

Porsche Sportomatic

De Porsche Sportomatic begon zijn leven dan ook als 'gewoon' de handgeschakelde vierbak. Maar dan met koppelomvormer en een kleine schakelaar in het bedieningsmechanisme. Om hem te bedienen, hoef je in principe niks te doen behalve gewoon te schakelen wanneer het nodig is. De bak reageerde namelijk op het aanraken van de versnellingspook. Dan (ont)koppelde de bak zelf wanneer jij hem in een andere versnelling zette en hoef jij niet meer na te denken over wanneer het pedaal bediend moet worden. Dat voorkomt in theorie ook dat je de koppeling te veel op zijn donder geeft.

Het betreft overigens niet een klein experiment wat maar een paar jaar is geleverd. De Porsche Sportomatic was een serieuze optie op de 911 van 1968 tot en met 1980. Wij vinden bijvoorbeeld dit rode exemplaar uit 1968 en het lijkt met de prijs niet zo veel gedaan te hebben. Laten we wel wezen: in de rijervaring verandert het niet heel veel, want je moet nog steeds zelf schakelen. Je zou het zelfs een geinig USP kunnen noemen van een originele 911.

Niet het ei van Columbus

Toch heeft niemand het idee van Porsche overgenomen en ook het merk zelf hield het bij één generatie van de bak. Er waren namelijk wel een paar nadelen. Zo moest je bijvoorbeeld afleren om je hand op de versnellingspook te rusten, want dat interpreteert de auto dus als willen schakelen en dus wordt dan de koppeling ingetrapt. Ook moest je rustig schakelen, want bij te snel door de versnellingen rammen kan het mechaniek van de koppeling de schakelmomenten niet bijhouden. Daarnaast was de Sportomatic één van de duurste opties die je kon krijgen op een 911.

Wat naadloos aansluit bij het laatste en grootste probleem: eigenlijk lost het geen problemen op. Ook al heeft de Porsche Sportomatic geen koppelingspedaal, je moet nog wel zelf roeren. Het is dus niet 'drive' selecteren en gaan met die banaan, wat wel de hoofdreden was om voor een automaat te kiezen. Voor de meerprijs, complexiteit en het feit dat rijden met een koppelingspedaal niet echt verandering nodig had, was de Sportomatic een geinig maar mislukt project.

Vanaf 1980 ging Porsche dus weer verder met handbakken, om in 1989 pas weer een automatische 911 aan te bieden. Dit keer met de Tiptronic-bak, waar de volgorde omgedraaid werd. Dat was in de meeste gevallen een automaat, maar wel met een optionele handmatige bediening. De Tiptronic werd halverwege de jaren '00 afgelost door de Porsche Doppelkupplungsgetriebe of PDK, de automaat met dubbele koppeling die pijlsnel kan schakelen. Die laatste is wat Porsche nu in vrijwel alle 911's gebruikt.

Wil je een Porsche 911 met Sportomatic? Ze zijn nog wel te vinden als je goed zoekt, de meeste 911's met de bak hebben 'Sportomatic' achterop staan. Je kan bijvoorbeeld dit rode exemplaar kopen voor 125.000 euro. Zoals gezegd lijkt de transmissiekeuze niet veel te doen met de prijs van een 911: duur wordt zo'n origineel model toch wel. Bijkomend voordeel: de Sportomatic ligt vrijwel altijd in een zeer fraaie auto. Daar kan je het ook voor doen.