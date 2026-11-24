Wie tien jaar geleden regelmatig Youtube-filmpjes keek herkent hem ongetwijfeld. Ismail Ilgun, ook wel bekend als de treitervlogger. Ismail maakte vooral video's over hoe hij met zijn vrienden mensen lastig viel bij de Vomar in Zaandam. Afijn, aandacht is aandacht en zo is de treitervlogger inmiddels doorgegroeid naar ondernemer, Youtuber maar ook autoliefhebber. Blijkbaar doet die het goed, want hij heeft aardig wat auto's gehad en nog niet zo lang geleden weer een nieuwe gekocht.

Geen treitervlogger meer

Goed, ondertussen zijn we allemaal wat ouder geworden en is ook Ismail een stuk volwassener geworden. Uiteraard is die nog steeds actief als vlogger, maar nu dus ook als ondernemer in contentmarketing. Naast zijn werk is de ex-treitervlogger ook niet vies van af en toe een nieuwe auto kopen.

In een vrij recente video blikt hij terug op zijn wagenpark. Zo laat hij weten dat hij begon met een auto van 5.000 euro, vervolgens overstapte op een Audi Q3 Sportback van 45.000 euro en daarna rondreed in een Mercedes G63 AMG.

De G-Klasse bleek een nogal prijzig avontuur. In ongeveer een jaar tijd reed de vlogger 50.000 kilometer met de G en verloor hij naar eigen zeggen zo'n 60.000 euro, inclusief een leasebeëindigingsboete van 15.000 euro. Spijt heeft hij niet, maar de auto was als dagelijkse vervoersmiddel wel vrij prijzig.

Range Rover als opvolger

Ilgun heeft zichzelf nu weer een SUV cadeau gedaan, namelijk een heuse Range Rover HSE. De vlogger laat weten dat hij vooral enthousiast is over het comfort, de auto als een vliegend tapijt voelt en die een oase van rust biedt.

Welke motor er precies in de Range ligt, wordt in de video helaas niet duidelijk. De SUV is geleverd met meerdere aandrijflijnen die kunnen variëren van een zescilinder diesel met 350 pk tot een 4,4-liter V8 twin turbo met 530 pk. Een zescilinder hybride valt ook nog in de mogelijkheden met vermogens van 360 tot 400 pk. Maar goed, welke het is geworden blijft gissen.

De Range Rover gaat de G63 dus opvolgen, maar volgens Ilgun is het absoluut geen downgrade.