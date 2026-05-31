Kijk, deze Nederlandse supercar bestaat ook nog!

Iedereen kent Spyker en Donkervoort, maar er zijn ook nog wat minder succesvolle pogingen geweest om een Nederlandse sportwagen te bouwen. Als je het autonieuws al langer volgt, dan ken je vast ook de Savage Rivale Roadyacht nog wel.

Verder dan de prototypefase is de auto nooit gekomen, maar er bestaat in ieder geval nog één exemplaar. Spotter @ecnerualcars wist deze auto vast te leggen in Liempde, de thuisbasis van Savage Rivale. Er lijkt zelfs een Nederlands kenteken op te zitten, maar als je iets beter kijkt, zie je dat dit geen echt kenteken is. Typegoedkeuring heeft deze auto nooit gekregen.

Unieke auto

De Savage Rivale Roadyacht GTS werd in 2009 voor het eerst getoond op de AutoRAI. Deze auto is dus alweer 17 jaar oud. Eerlijk is eerlijk: dat zou je niet zeggen. Wat de Roadyacht uniek maakt is het feit dat deze supercar een middenmotor heeft én vier zitplaatsen. Een soort Koenigsegg Gemera avant-la-lettre.

Ook de deurconstructie is bijzonder te noemen. Naast twee scissor doors heeft de Roadyacht ook nog twee vleugeldeuren voor de achterpassagiers. En het lijkt een coupé, maar het dak kan er helemaal af. Het is dus in feite een cabrio met vier deuren, vier zitplaatsen en een middenmotor. Probeer nog maar eens een auto te verzinnen die dat heeft. Dat gaat je niet lukken.

6,2 liter V8

Met het futuristische uiterlijk zou je bijna verwachten dat deze auto elektrisch is, maar niets is minder waar. De Roadyacht wordt aangedreven door een 6,2 liter LS3 V8. Deze levert zo’n 600 pk en is gekoppeld aan een zestraps automaat. Volgens Jason Plato van Fifth Gear was de auto een draak om te rijden, maar hij klinkt in ieder geval wel goed.

Overigens bestaat het bedrijf Savage Rivale nog steeds. Ze zijn nu bezig met een buggy genaamd de Coastrunner. Dat is het matzwarte apparaat dat je op de achtergrond ziet staan. Ook dit lijkt een lastig project, want deze Coastrunner werd in 2022 onthuld en voor zover we weten is de productie nog niet begonnen.

Hoe dan ook: het is leuk om de Roadyacht weer eens te zien. Deze auto verdient het om het in zonnetje gezet te worden als Spot van de Week, dus bij deze!

