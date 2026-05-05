Kia Ceed blijft toch nog even, maar wel op deze manier

Vorig jaar hebben we gedag moeten zeggen tegen de Kia Ceed. Een rijdend stuk witgoed voor velen, maar wel een verdomd goed stuk witgoed. Als je iets zoekt dat je hart niet sneller doet kloppen, maar wel gewoon doet wat het van je vraagt, was de Ceed een puike middenklasser. Kia merkt dat de vraag naar C-segmenters daalt, maar brengt alsnog de K4 deze kant op om de Ceed en Ceed SW op te volgen. Je kan ook nog de versie van de Ceed kopen die nog wel scoort: de XCeed.

Kia bedacht in 2019 op basis van de derde en laatste Ceed de XCeed, een iets hogere versie van de hatchback. Het idee klopt, want men wil SUV's. Of het ook goed uitpakt? Niet in alle markten, voor Nederland was de Ceed veel populairder (met name dankzij de SW). Elders is de Ceed ook populairder want SW en hatchback wordt bij elkaar opgeteld, maar de XCeed is wat meer toekomstbestendig.

Facelift Kia XCeed

Hetgeen blijkt nu Kia een forse facelift van de XCeed aankondigt. De XCeed gaat dus al mee sinds 2019 en kreeg al een facelift in 2022, maar die was redelijk subtiel. De facelift om de auto vanaf 2026 vers te houden is allerminst subtiel. Waar Kia nog een beetje experimenteerde met verschillende soorten vormgevingen (denk aan de pre-facelift Niro), lijkt het nu vrij simpel te zijn dat elke Kia dezelfde soort voorkant krijgt in hun Opposites United-designtaal. Verticaal georiënteerde koplampen met een grote grille in de bumper, met de Tiger Nose-grille enkel nog subtiel aanwezig in een dunne zwarte lijn tussen de koplampen.

Achterop hetzelfde idee, met achterlichten die we qua styling van andere modellen kennen, maar dan in het plaatwerk van de oude Kia XCeed geplaatst. En profil past de XCeed eigenlijk totaal niet meer bij de ietwat bonkige, hoekige Kia's die we nu kennen. Het wordt dus een wat vreemd geheel, want de hele zijkant is nog identiek aan de pre-facelift. Sterker nog: de achterlichten zijn zo gevormd dat ze precies in het gat passen waar de oude achterlichten ook in passen. Het lijkt er zelfs op dat dit voor de koplampen ook geldt qua voorspatborden, zodat de hele zijkant van de auto eigenlijk niet hoeft te veranderen.

Interieur Kia XCeed

Binnenin de Kia XCeed valt vooral op hoe snel de ontwikkelingen gegaan zijn. De oude versie had nog het interieur wat grotendeels identiek is aan dat van de Ceed uit 2018. Nou is dat ook al acht jaar geleden, maar dan nog. Alles wat je ziet en aanraakt is veranderd met als grootste veranderingen het stuur en de dubbele schermen-setup die je kent van vele Kia's en Hyundais. Je staart toch het meeste naar het interieur, dus dat het hier allemaal weer een beetje up to date is scheelt wel.

Zoals het nu lijkt ontbreekt de Kia XCeed even tijdelijk van de website van het merk, maar vrees niet. Eind deze maand gaat de Slowaakse fabriek op volle toeren de nieuwe XCeed bouwen. Het merk zegt dat de XCeed nog steeds een goede toevoeging is aan het grote gamma van Kia. Dat laatste is geen woord aan gelogen, maar we gaan zien of het ook blijft werken. Voor mensen die een lage hatchback à la Ceed willen, komt de K4 binnenkort om de hoek kijken.