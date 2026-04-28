Kia gaat Europese prijzen verlagen uit angst voor Chinezen

De markt een stapje voorblijven is voor veel automakers een uitdaging. Vooral Europese spelers lopen achter de feiten aan, terwijl de Chinese nieuwkomers met een agressieve marktstrategie marktaandeel wegsnoepen. Het Zuid-Koreaanse Kia ziet de problemen op de Europese markt groeien en grijpt daarom in voordat ze te groot worden om te tackelen.

5 tot 10 procent minder

Volgens CEO Song Ho-sung van Kia Corporation is het zaak dat het prijsgat tussen de auto’s die zijn bedrijf produceert en waar de Chinese merken mee komen, verkleind wordt naar maximaal 15 tot 20 procent. Dat was tot dusver 20 tot 25 procent. Kortom: Kia gaat in de Europese prijzen snijden om Europees marktaandeel te beschermen. Reken je dat door naar de Nederlandse nieuwprijs van de Kia EV2, dan betaal je er straks misschien wel minder dan 25.000 euro voor.

De Zuid-Koreanen hopen daarmee de echt grote Chinese invasie voor te zijn. De topman geeft aan dat hij de strategie van de Chinese merken goed op de radar heeft. Nu de eigen markt begint in te kakken, kijken ze steeds meer naar de Europese markt. Volgens Song zien de nieuwkomers de EU als nieuw speelveld waar goede marges te halen zijn, maar waar ook goed op prijs geconcurreerd kan worden door een met een agressieve strategie de markt te overspoelen met goedkopere EV’s.

Juist door dat laatste denkt Song dat automakers zich snel moeten aanpassen. Als ze dat niet doen, dan verliezen ze gegarandeerd marktaandeel.

Chinese prijsoorlog in Europa?

Het feit dat Kia bereid is om een lagere marge voor lief te nemen om marktaandeel te behouden, geeft aan dat de CEO verwacht dat er ook in Europa meer en meer op prijs gestreden zal gaan worden. Als zelfs de grotere spelers beginnen met aanpassen om marktaandeel te behouden, is het niet heel gek om te denken dat de Chinese nieuwkomers ook de moordende concurrentie uit eigenland meebrengen, met alle gevolgen van dien...