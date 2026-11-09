Heb je een Kia K4 besteld? Dan hebben we slecht nieuws

Als je heel goed zoekt in de Kia-showroom, kun je tussen tachtig verschillende crossovers ook nog een traditionele hatchback en stationwagen vinden. Dat is de Kia K4, die de Ceed opvolgt. Als je er al eentje besteld hebt, hebben we slecht nieuws: je had nog even moeten wachten.

De Kia K4 was eerst alleen leverbaar als mild hybride, maar nu lanceren ze een echte hybride. En zoals gewoonlijk in Nederland biedt die versie meer value for money. Sterker nog: de mild hybrid kunnen ze wel meteen schrappen.

De Kia K4 HEV heeft 154 pk. Dat is geen enorm indrukwekkend vermogen, maar het is wel een derde meer dan de standaard K4. Die heeft namelijk maar 115 pk. De hybride heeft ook een grotere motor: een 1.6 viercilinder in plaats van een 1.0 driepitter. Het is overigens een reguliere hybride zonder stekker, dus over de elektrische actieradius hoeven we het niet te hebben.

Meer bagageruimte

Naast het extra vermogen heeft de hybride Kia K4 nog een voordeel ten opzichte van de mild hybrid: meer bagageruimte. Ja, dat lees je goed. Meestal heeft een hybride juist minder bagageruimte, maar bij de mild hybrid zit de 48V-accu in de kofferbak. Daardoor heeft de full hybrid 110 liter extra bagageruimte, voor een totaal van 438 liter. Bij de stationwagen is de bagageruimte toegenomen tot 604 liter.

De Kia K4 HEV is te bestellen vanaf € 34.995. Dat is slechts € 1.000 meer dan de prijs waar de MHEV tot nu toe voor in de prijslijst stond. Kia spreekt voor 2027 zelfs van een prijsvoordeel van minstens € 1.100, dus het lijkt erop dat de mild hybrid duurder wordt.

Concurrentie

Ten opzichte van de mild hybrid is de hybride Kia K4 dus een goede deal, maar de echte vraag is natuurlijk: is het ook een goede deal ten opzichte van de concurrentie? Dat hebben we even uitgezocht.

Toyota Corolla Hybrid 140: € 33.495

Kia K4 1.6 GDi HEV (154 pk): € 34.995

Opel 1.2 Turbo Hybrid (145 pk): € 35.990

Peugeot 308 Hybrid (145 pk): € 36.500

Honda Civic 2.0 e:HEV (183 pk): € 36.930

Seat Leon 1.5 TSI eHybrid (204 pk): € 38.690

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid (204 pk): € 40.990

De prijs van de Kia K4 is redelijk scherp. De Corolla Hybrid is goedkoper, maar de andere concurrenten zijn duurder. Al ontlopen ze elkaar niet veel. Overigens zijn de Golf en de Leon plug-in hybrides, dus dat verklaart waarom ze een stukje duurder zijn. Daar krijg je ook meer vermogen en elektrische range voor terug. Of we de Kia K4 vaak gaan zien op de wegen? Aan de ene kant: het is een Kia en die verkopen als warme broodjes. Aan de andere kant: het is geen crossover. We gaan het zien.

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