Bestverkochte merk van Nederland komt in 2027 met Golf-concurrent naar Europa

Met de K4 heeft Kia sindskort weer een B-segmenter in het arsenaal, maar daar blijft het niet bij. Het automerk met de meeste verkopen in 2025 in Nederland werkt aan een kleine elektrische hatchback die speciaal op ons continent gericht is. Volgend jaar moeten we het model al te zien krijgen.

Kia noemt het model nu nog B-Hatch, maar er wordt al gesproken over de naam Kia EV1. Of zouden ze die naam bewaren voor een elektrische Picanto? De nieuwe EV komt in ieder geval op de basis van de EV2, maar zal wat minder bodemruimte hebben. Het platform is het 400-volt E-GMP-platform dat Kia deelt met Hyundai. Er zijn twee batterijformaten: 42,2-kWh en 61-kWh met zo’n 320 en 480 kilometer actieradius.

Goedkoopste Kia EV!

Kia geeft verder nog maar weinig prijs over de elektrische hatchback. De autofabrikant wil wel iets delen over de prijs. De B-Hatch heeft straks het kleinste prijskaartje van alle EV’s in het gamma. Nu is dat de EV2 van minimaal 27.595 euro. Daarmee moet de hatchback dus gaan concurreren met auto’s als de Renault 5, Cupra Raval en andere VAG-equivalenten en kleintjes van Stellantis, zoals de Peugeot e-208 en Lancia Ypsilon. De grote vraag: zou Kia zich ook laten verleiden om een e-208 GTi, Ypsilon HF en ID. Polo GTI concurrent te bouwen met wat meer pit?

De volgende elektrische Kia maakt deel uit van een doelstelling voor 2030. In de komende vier jaar wil Kia veertien EV’s wereldwijd in het gamma hebben. Nu zijn dat er nog elf, inclusief busjes. In hetzelfde jaar moet Kia jaarlijks 1 miljoen EV’s wereldwijd verkopen. Afgelopen jaar waren dat er nog zo’n 250.000.