Dit kosten de hete versies van Kia's bestsellers in Nederland

Na de Kia EV6 GT bleef het een hele tijd stil rondom het GT-label, maar in januari trok Kia weer een blik GT-modellen open. Op de Autosalon van Brussel onthulden ze in één klap de EV3 GT, EV4 GT en EV5 GT. Nu weten we ook wat deze sportieve Kia’s moeten kosten.

Wellicht de meest relevante van de drie is de EV3 GT, als we afgaan op het succes van de EV3. Dit was vorig jaar de op één na bestverkochte auto van Nederland en in het afgelopen half jaar was het wederom de nummer twee. Al hoeft dat natuurlijk nog niet te betekenen dat mensen zitten te wachten op een duurdere versie.

Prijs Kia EV3 GT

Enfin, we zullen jullie niet langer in spanning laten: de EV3 GT kost € 55.895. Voor dat bedrag krijg je 292 pk, 27 pk meer dan de EV3 AWD. Niet bijster indrukwekkend, dus de GT moet het verder hebben van een speciale GT-rijmodus, neppe versnellingen en een launch controlfunctie. De EV3 GT heeft de 81,3 kWh accu die we ook kennen van de normale EV3 met de grotere accu. Op wat gifgroene accenten na is er helaas weinig onderscheid. Iedereen denkt dus gewoon dat je in een dertien-in-een-dozijn leasebak rijdt, niet in een sportief topmodel.

Prijs EV4 en EV5 GT

De EV4 GT heeft dezelfde techniek, maar dan in een andere (grotere) verpakking. Deze kost € 57.495. Dan is er nog de EV5 GT. Deze heeft grotendeels hetzelfde recept, maar dan met ietsje meer vermogen (306 pk) en een “specifiek afgestemde GT-chassisconfiguratie”. Voor deze auto betaal je € 59.995.

Overigens verkoopt ook de EV5 als warme broodjes, want dit was de op drie na bestverkochte auto van Nederland in het afgelopen half jaar. Misschien maakt de EV5 GT nog de meeste kans van deze GT-modellen, omdat dit gewoon een dikke SUV is en niet een ietwat lullige crossover. En het prijsverschil met de EV3 GT is eigenlijk helemaal niet zo groot.

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