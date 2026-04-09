Kia stuurt bij: verwacht minder EV's te verkopen

Als er een merk goed lijkt te teren op de verkoop van volledig elektrische auto’s, dan is dat wel Kia. De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceerde in recordtijd een compleet nieuw aanbod aan EV’s in allerlei soorten en maten zodat er voor ieder wat wils was. Maar zelfs dat is blijkbaar niet genoeg, want de fabrikant laat nu weten dat het de doelstellingen aanpast.

Omdat de vraag naar EV’s wereldwijd niet zo sterk blijkt als gedacht en er in de VS geen subsidies meer gelden, waardoor verkoop van EV’s aldaar extra zwaar is geworden, hakt Kia een vijfde van de verkoopdoelstelling voor 2030 af. Daarmee is de verwachting nu dat het merk tegen die tijd zo’n één miljoen zoemende vierwielers op jaarbasis verkoopt.

Minder EV's, maar meer elektrificatie?

Dat lijkt haaks te staan op de plannen om 30 procent meer te investeren in de elektrificatie van voertuigen. Volgens Kia komt dat neer op zo’n 24 miljard euro die het in elektrificatie, software en andere zaken gaat steken. Overigens is ‘elektrificatie van voertuigen’ niet alleen van toepassing op EV’s, het geldt ook voor gedeeltelijke geëlektrificeerde auto’s zoals PHEV’s, Waar Kia zich vooral op richt, is dus nog onduidelijk.

Toch krijgen we wel een grof idee van de richting die het merk op wil gaan, want het belooft dat de eerste ‘software-defined’ testauto’s volgend jaar zullen verschijnen. Dat zijn volledig elektrische auto’s waarbij software zo diep in alles is geïntegreerd, dat er met bijvoorbeeld over-the-air-updates de laadsnelheid verhoogd kan worden. Iets waar Volvo met de EX60 recent een voorbeeld van toonde.

Zelfrijdende auto's en robots

Opmerkelijk aan de plannen is dat Kia ook inzet op autonome technologie. Zo wil het merk het voor 2029 voor elkaar hebben dat bestuurders auto’s niet meer helemaal hoeven te besturen en wil het een jaar laten de eerste volledig autonome taxi op de weg hebben.

En ook robotica staat hoog op de innovatielijst. In 2028 worden de eerste menselijke robots van Boston Dynamics in de fabriek in de Amerikaanse staat Georgia verwacht.