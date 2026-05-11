Kia wil dikke sportsedan voor ‘gamergeneratie’ bouwen

Er was een tijd waarin de Kia Stinger één van de leukste verrassingen van de auto-industrie was. Een Koreaanse sportsedan met achterwielaandrijving, een dikke V6 en precies genoeg lef om Duitse premiummerken een beetje ongemakkelijk te laten kijken. Sinds het verdwijnen van de Stinger voelt Kia echter vooral als een fabriek van apart vormgegeven SUV’s met veel schermen. En de Picanto. Maar daar lijkt verandering in te komen. En eerlijk gezegd klinkt het behoorlijk interessant.

Kia wil weer iets bouwen voor liefhebbers

Kia wil de opvallende Vision Meta Turismo daadwerkelijk in productie gaan nemen. De concept car werd vorig jaar in Korea onthuld ter ere van Kia’s tachtigste verjaardag en moet uiteindelijk dienen als spirituele opvolger van de Stinger, aldus Autocar. Alleen is er één klein probleemje: geld. Kia-designbaas Karim Habib geeft namelijk toe dat stoere en krachtige elektrische GT momenteel gewoon nog veel te duur is om te bouwen. Het merk wacht daarom rustig af totdat de kosten van de prijzige EV-tech wat zijn gaan liggen voordat het project definitief groen licht krijgt.

Een sportsedan voor gamers

De Vision Meta Turismo moet volgens Kia een “sportsedan voor de gamer-generatie” worden. Dat klinkt in eerste instantie alsof iemand Gran Turismo net iets te serieus heeft genomen, want zeg nou zelf, hij ziet er ook wel een beetje vreemd uit. Ik vind het een beetje lijken op een opgevoerde Prius uit Cyberpunk, collega Nicolas vindt het een rijdende zetpil.

Er zou zelfs al een tweede carrosserievariant zijn die sterk richting shooting brake of estate gaat. En gek genoeg schijnt Kia al een model te hebben gebouwd dat voor 90 procent rijp zou zijn. Belangrijk detail: Kia benadrukt nog even extra dat het absoluut meer wil bouwen dan alleen SUV’s. Een uitspraak die je toch niet vaak meer hoort in een tijd waarin echt iedere autofabrikant het liefst twintig crossovers per week lanceert, maar het is maar dat je het weet.

Geen fake V8-geluiden graag

Wat wel leuk is, is hoe Kia naar jongere kopers kijkt. Volgens interieurchef Jochen Paesen zijn jonge autokopers veel minder gevoelig voor traditionele petrolhead-trucjes zoals fake gearshifts of neppe V8-geluiden. Met andere woorden: waar oudere liefhebbers nog emotioneel worden van een atmosferische V8 op 8.000 toeren, wil de nieuwe generatie vooral iets dat er cool uitziet en vooral digitaal indrukwekkend is.

Dat verklaart ook wel een beetje waarom Kia de auto omschrijft als een GT voor gamers. Het merk mikt vooral op design en technologie in plaats van ouderwets motorgeluid. Toch lijkt het er wel op dat Kia voorzichtig probeert te behouden wat de Stinger ooit zo tof maakte: karakter. Want tussen alle EV’s die tegenwoordig vooral aanvoelen als een gladde witte koelkast op wielen, klinkt een extreme elektrische gran turismo eigenlijk best aantrekkelijk.