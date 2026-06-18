Kies maar: een 991 Speedster op Marktplaats of een gloednieuwe 992 GT3 S/C

Porsche lanceerde onlangs een gloednieuwe variant van de 911: de GT3 S/C. Maar eigenlijk is dit gewoon de spirituele opvolger van de 991 Speedster. Dat was namelijk ook een cabrioversie van de GT3. En een Speedster-bochel heeft een 911 Cabrio tegenwoordig standaard.

Er is nu een 991 Speedster verschenen op Marktplaats, dus dat is een mooi moment om de auto’s te vergelijken. Ze zijn namelijk ongeveer even duur. Deze tweedehands 991 Speedster kost € 369.900 en voor € 382.600 heb je een nieuwe GT3 S/C. Een duivels dilemma.

Zelfde motor

Qua specificaties ontlopen de auto’s elkaar niet zoveel. Dat is niet zo gek, want de 992 GT3 heeft gewoon hetzelfde atmosferische 4,0 liter blok als de 991 GT3. En dus ook de 991 Speedster. De Speedster heeft 500 pk en de GT3 S/C 510 pk, maar dat is geen noemenswaardig verschil. Het koppel van 450 Nm is gelijk.

De 991 Speedster heeft niet alleen de motor van de GT3 overgenomen, maar ook de looks. De voor- en achterbumper en de centrale uitlaten zijn één op één hetzelfde. Als je de 991 GT3 mooier vindt dan de 992 GT3 – net als ondergetekende – dan vind je de 991 Speedster waarschijnlijk ook mooier dan de 992 GT3 S/C.

Hannesen met het dak

De GT3 S/C heeft in ieder geval één praktisch voordeel: je kunt het dak gewoon elektrisch openen. Bij de 991 moet je zelf gaan lopen hannesen. En dat allemaal om een paar kilo’s te besparen. Toch is de 992 GT3 S/C niet veel zwaarder, mede dankzij het gebruik van een carbon voorklep, carbon spatborden en carbon portieren. Daarmee komt het gewicht uit op 1.497 kg, terwijl de Speedster 1.472 kg weegt.

Heritage Design Package

Deze Speedster op Marktplaats is overigens uitgerust met het optionele Heritage Design Package. Dit betekent dat de auto een klassieke racelivery heeft en fraaie cognackleurige bekleding. Het resultaat is een zeer smaakvolle 911.

De 992 GT3 S/C lijkt een betere deal, omdat je een nieuwe auto hebt voor bijna hetzelfde geld als een occasion uit 2019 met 20.000 kilometer op de teller. Maar ja, die houdt potentieel beter zijn waarde. Dus, kies maar: de 991 Speedster van Marktplaats of de nieuwe 992 GT3 S/C.

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