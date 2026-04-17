Kies maar: speciale editie van de Volkswagen ID.3 of zijn voorganger

De Volkswagen ID.3 was eigenlijk de auto die de Golf moest 'opvolgen' als volgende grote stap voor het merk. Helaas blijft de Golf daarvoor te dapper overeind staan. Er komt naar verluidt een ID. Golf en samen met de ID.3 Neo moet Volkswagen dus kijken wat blijft werken in het C-segment. Er is één ding waarin de ID.3 wel een overeenkomst heeft gevonden met de Golf en dat is een speciale editie in dezelfde geest als een speciale Golf.

Het grote nieuws is trouwens niet de Volkswagen ID.3 Fire + Ice Edition, want die was er al. Dat was vorig jaar wel een leuke verrassing. Voor een soort elektrisch alternatief voor Wörthersee had Volkswagen goed gekeken naar de Golf II GTI Fire and Ice Edition, want een ID.3 werd zo uitgedost dat de paarse lak overkwam, maar ook de bijzondere stoelen. Onder een afritsbare hoes met de nieuwe bekleding schuilde de oude bekleding. Erg leuk, maar net als vele Wörthersee-concepten blijft het bij iets eenmaligs. Dit keer niet.

Volkswagen ID.3 Fire + Ice

Wel is de echte Volkswagen ID.3 Fire + Ice die je kan kopen ietsje minder extreem. De stoelen hebben geen rits, maar zijn wel blauw links en oranje rechts voor die Fire + Ice-verdeling. Het patroon in de lak is enkel aangebracht op de C-stijl, maar de rest van de auto is wel een fraaie paarse tint. Er worden 1.990 exemplaren van de ID.3 Fire + Ice gebouwd en op is op. De editie is enkel beschikbaar op de 326 pk sterke ID.3 GTX.

Volkswagen Golf Fire and Ice

Misschien ben je geen VW-kenner en heb je nu geen idee wat dit hele Fire and Ice-gebeuren überhaupt betekent. Vandaar dat getal 1.990, want in dat jaar kwam de Volkswagen Golf II Fire and Ice uit. Dit was een samenwerking met modeontwerper en regisseur Willy Bogner, die in 1990 de film Fire, Ice & Dynamite maakte. Deze winterse film, waar overigens een Golf II monstertruck in voorkomt, inspireerde Bogner om samen met Volkswagen een speciale Golf II uit te brengen. Vandaar de knipogen in de ID.3: voor deze Golf gold ook dat hij paars was en bijzondere tweekleurige stoelen kreeg. Een speciale editie was geboren, al kon je de Golf Fire and Ice ietsje langer krijgen en op meer uitvoeringen, waaronder de GTI en de G60. Er zijn zo'n 16.700 stuks gebouwd, maar niet voor Nederland.

Kies maar

Volkswagen zet het Fire + Ice-tweetal eens in het zonnetje door naast de nieuwe ID.3 een exemplaar van de Golf II te vinden. Dankzij import zijn er zeker fanaten die de speciale Golf hier naartoe hebben gehaald. Vandaar dat we een uitgebreide fotoshoot krijgen met het tweetal. En we stellen even de vraag waarvan we zelf eigenlijk al het antwoord weten, maar we willen hem toch gesteld hebben. ID.3 Fire + Ice, of toch de Golf II?