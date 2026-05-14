Kijk, de Audi RS6 Sedan keert terug!

We wisten het al, maar nu hebben we ook keiharde spyshots: de Audi RS6 Sedan gaat een comeback maken! Het heeft 16 jaar geduurd, maar binnenkort is het zover.

De laatste keer dat de RS6 als sedan werd geleverd had dit model nog een V10. Dat is dus al even geleden. Zowel de eerste als de tweede generatie RS6 werd als Limousine geleverd, maar klanten bleken toch een sterke voorkeur te hebben voor de Avant.

Spyshots

Is dat anno 2026 anders? Audi denkt van wel, want van de C9-generatie komt er dus weer een sedan. Het bewijs hiervoor zien we op de spyshots die @Dylan. heeft gemaakt bij de Nürburgring. De ovalen stortkokers en de brede wielkasten op deze auto kunnen maar één ding betekenen: dit is de RS6 Sedan!

De RS6 moet überhaupt nog onthuld worden. Het is nog even afwachten of Audi in één klap de Avant en de Limousine onthult, of dat de Limo pas later komt. De reguliere A6 werd ook in eerste instantie alleen als Avant onthuld.

Aandrijflijn

Er gaan al jaren geruchten rond over de nieuwe RS6, maar we hebben nog steeds geen zekerheid over de aandrijflijn. De meest logische keuze zou de V8 plug-in hybride aandrijflijn uit de Bentley Continental zijn. Maar op filmpjes klinkt de auto wel érg tam voor een V8. We kunnen dus ook de eerdere geruchten over een V6 niet volledig uitsluiten.

We hebben ook nog geen datum voor de onthulling, maar als het goed is wordt de RS6 C9 later dit jaar onthuld en starten volgend jaar de leveringen. We wachten in spanning af.

Foto’s: @Dylan. via Autoblog Spots