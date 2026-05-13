Kijk, de Cayenne Electric krijgt een broertje (en het is geen Audi)

Bentley heeft lang geaarzeld met hun eerste EV, maar nu gaat deze auto toch komen. Of dit de juiste timing is? Dat is maar zeer de vraag, maar er is nu geen weg meer terug.

Onze spionagespotter @Dylan. heeft de auto al gesignaleerd bij de Nürburgring. Een naam is er nog niet, maar mogelijk gaat deze auto Barnato heten. Die naam heeft Bentley in ieder geval geregistreerd en het klinkt logisch.

Cayenne Electric

Wat valt op als we naar de foto’s kijken? De Barnato – zo noemen we ‘m maar even – lijkt qua proporties heel erg op de nieuwe Cayenne Electric. En dat is geen toeval: deze auto komt ook op hetzelfde platform te staan.

Nu is de Bentayga in feite ook een luxe Porsche Cayenne, maar die auto’s zul je niet snel door elkaar halen. In dit geval lijken de overeenkomsten een stuk groter. Het verschil zit ‘m vooral in de koplampen en de achterlichten. Het is nog even de vraag wat Bentley met de grille gaat doen. Als ze die helemaal achterwege laten (zoals bij de Cayenne Electric) wordt het lastig om de auto een echte Bentley-uitstraling te geven.













Onder de Bentayga

Waar de Cayenne en de Cayenne Electric op gelijke hoogte staan, zal de Barnato onder de Bentayga gepositioneerd worden. Ongetwijfeld wordt de auto duurder dan de Cayenne Electric, dus de vanafprijs zal ergens tussen de € 100.000 en de € 230.000 uitkomen. Daarmee wordt het de instapper van Bentley.

Of het daarmee ook een succes wordt? Dure elektrische auto’s zijn doorgaans niet zo populair, maar het is wel een SUV. En je koopt een Bentley meer voor de luxe rijervaring, niet zozeer om mee te revven. Dus een elektrische aandrijflijn past op zich wel bij het merk.

We gaan het allemaal later dit jaar meemaken, want dan wordt de elektrische Bentley Cayenne onthuld.

Foto's via: Autoblog Spots