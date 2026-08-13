Kijk, de elektrische AMG GT is helemaal niet lelijk

Bij de onthulling van de elektrische AMG GT 4-Door waren de reacties niet mals. De meeste reaguurders waren het erover eens dat het een lelijke auto is. Maar is de nieuwe AMG GT wel zo lelijk, of lag het gewoon aan de uitvoering? Dat gaan we uitzoeken in de configurator.

Laten we eerst even kort analyseren wat nu precies het probleem is met het design. In de basis is het helemaal geen lelijke auto. Niet te hoog, geen korte motorkap (zoals de EQS en EQE), geen banaanvorm, maar gewoon fraaie, traditionele proporties. Je kunt hooguit zeggen dat ‘ie te veel op een Taycan of Panamera lijkt.

Het probleem zit ‘m dus niet in de zijkant, maar in de voor- en achterkant. Aan de voorkant zien we een gigantische muil met daarboven een monobrow en aan de achterkant een enorm zwart vlak met een paar generieke ronde lampjes. Is daar nog wat aan te doen...?

Instapper

Om te beginnen kiezen we voor de instapper. De AMG GT 4-Door staat al langer in de configurator, maar nu is ook de AMG GT 53 te configureren. Deze heeft een kleinere grille, of in ieder geval: een grille die kleiner oogt. De duurdere versies hebben namelijk nog een dikke zwarte rand onder de grille. Verder is de bumper van de instapper wat subtieler. Als bonus krijg je nog meer range ook.

Het monobrow-probleem is ook meteen opgelost. De lichtbalk tussen de koplampen krijg je namelijk pas als je het verlichtingspakket aanvinkt. Standaard heeft dit model gewoon losse koplampen. Zoals bij wel meer moderne auto’s wordt een auto niet per se mooier naarmate je meer opties aanvinkt. Een ‘kale’ versie met grote velgen is vaak nog het mooist.

Chroom

Zo heeft de AMG GT 4-Door ook standaard gewoon chromen details, wat een stuk chiquer oogt dan al dat zwart. Als je dat nou combineert met een fraai kleurtje, zoals in dit geval Olijf, dan heb je eigenlijk best een fraaie auto.

Dan zitten we alleen nog met de achterkant. Helaas is daar weinig aan te doen. Het grote zwarte vlak is altijd zwart, wat je ook aanvinkt. Het enige wat je kunt doen is het een beetje camoufleren met een donkere kleur. Als je voor zwart gaat, valt het natuurlijk helemaal weg, maar ja, we zijn geen begrafenisonderneming. Vandaar dat we voor donkergroen hebben gekozen.

Uiteraard is dit hele artikel volledig subjectief, dus laat het vooral weten in de reacties als je een andere mening hebt. Zelf aan de slag gaan in de configurator mag ook, via deze link.

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