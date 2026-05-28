Kijk, de vernieuwde 7 Serie kan best mooi zijn (en dit kost ‘ie)

In april maakten we kennis met de vernieuwde BMW 7 Serie. Die is een stuk beter te pruimen, omdat BMW het grootste designprobleem heeft aangepakt: de koplampen. Met de facelift komt het geheel opeens een stuk beter tot z’n recht. En we kunnen vandaag ook vertellen wat ‘ie moet kosten.

Prijs vernieuwde 7 Serie

De vernieuwde 7 Serie en i7 zijn namelijk in de configurator verschenen. De i7 was al een van de duurste EV’s en dat is er met de facelift niet beter op geworden. Je bent nu minimaal € 133.465 kwijt. Voor dat bedrag krijg je de i7 50 xDrive, met 455 pk en 727 km range. Voorheen was de instapper de i7 eDrive 50, die € 122.463 kostte.

Een stapje hoger is er de i7 60 xDrive, met 544 pk. Deze kost € 157.544. Als klap op de vuurpijl is er de i7 M70 xDrive, met 680 pk. Die kost nèt geen twee ton (€ 198.485), maar als je een paar opties aanvinkt, kom je natuurlijk dik boven de twee ton uit.

En een verbrandingsmotor, is dat ook nog een optie anno 2026? Jazeker, al valt er vooralsnog weinig te kiezen. De 740 xDrive is de enige optie. Deze heeft een 400 pk sterke zes-in-lijn onder de kap. Voor deze variant mag je € 150.257 aftikken. Een V8 behoort nog niet tot de mogelijkheden, maar goed nieuws: die komt er wel aan.

Configurator

Dat de configurator online staat, betekent ook dat we even met de uitvoeringen kunnen spelen. Is het mogelijk om de 7 Serie een beetje smaakvol te maken? Het zal je verbazen, maar dat kan. Het is een kwestie van NIET het M-pakket aanvinken. Dan heb je gewoon stijlvolle zilverkleurige raamlijsten en accenten.

De kleur die je ziet is Individual Laguna Green Metallic, met een meerprijs van € 7.095. Als je dat bedrag niet over hebt voor een leuk kleurtje adviseren we Aventurinrot III. Dit zit in het standaard kleurenpalet en kost maar € 1.395. Het interieur kun je ook stijlvol aankleden met bruin leer en houtafwerking, maar het hout vloekt wel gigantisch met de futuristische schermen op het dashboard. Dus dat is een dilemma als je deze auto gaat samenstellen.

Als je denkt dat je zelf een mooiere 7 Serie kunt samenstellen dan wij: ga je gang, op de website van BMW!

