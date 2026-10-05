Maakt de Lancia Stratos een comeback?

De comeback van Lancia is vooralsnog niet heel spectaculair. De nieuwe Ypsilon ziet er leuk uit, maar het is in feite een dure Peugeot 208 die voor geen meter verkoopt. En de nieuwe Lancia Gamma lijkt verdacht veel op een Peugeot 3008. We krijgen nu echter een nieuwe Lancia voorgeschoteld waar we wél enthousiast van worden.

Het is alleen geen echte Lancia. Deze plaatjes zijn afkomstig van Angelelli Automobili, die eerder een 911 met middenmotor aankondigde. Zij introduceren nu de Tipo 829. De naam Lancia wordt nergens genoemd, maar deze auto zit boordevol verwijzingen naar het roemruchte merk.

Lancia Stratos 2.0

Om te beginnen de naam: Tipo 829 is de fabriekscode voor de Lancia Stratos. In het ontwerp zijn ook duidelijk invloeden te zien van de Stratos. De nieuwe Tipo 829 staat alleen een stuk lager op zijn pootjes. En voor het geval de link met de Stratos nog niet duidelijk was, heeft Angelelli de auto ook alvast in een Martini-livery en een Alitalia-livery gehuld.

Tegelijkertijd is er ook een link met de moderne Lancia’s. De verlichting op de neus met de verticale streep in het midden doet namelijk sterk denken aan de nieuwe designtaal van Lancia. Deze verlichting doet vooral denken aan de Lancia Pu+Ra HPE concept car, maar zagen we in afgezwakte vorm ook terug op de productieauto’s.

Technische details kunnen we nergens vinden op de website van Angelelli, maar in een LinkedIn-bericht heeft de CEO het over een 3,2 liter zescilinder die 500 pk levert. Bij een 3,2 liter zescilinder in een Italiaanse auto denk je natuurlijk meteen aan een Busso V6, maar het is niet duidelijk wat de herkomst van dit blok is.

Luchtfietserij

Dat is ook helemaal niet relevant, want we kunnen alvast verklappen: deze auto gaat er nooit komen. Als je dacht dat Victor Muller een luchtfietser is, dit bedrijf is nog veel erger. Ze hebben al tien verschillende projecten op hun website staan, terwijl ze nog helemaal niks fysieks hebben laten zien. En we hebben een heel sterk vermoeden dat de plaatjes met behulp van AI, pardon… SI gegenereerd zijn. Dus het hele Angelelli Automobili is één groot, doorzichtig luchtkasteel. Maar de Tipo 829 ziet er leuk uit, dat wel.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover